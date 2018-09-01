Cisnes negros e fragilidades

No seu livro “A Lógica do Cisne Negro”, Nassim Taleb apresentou o problema do Cisne Negro (animal que se considerava inexistente até ser visto, pela primeira vez, na Austrália, no século XVII), como ele batizou um evento com três características: é imprevisível, ocasiona resultados impactantes e, após sua ocorrência, sentimos como se pudéssemos tê-los previstos, pois são retrospectivamente explicáveis.

Podem ser negativos ou positivos. Taleb considera que a história foi muito moldada por esses eventos. São cisnes negros a derrubada das torres gêmeas, a crise financeira de 2007/8, a queda do Muro de Berlim, desastres naturais, a internet, o iPhone, a Aids, a China capitalista, assim como a morte de Tancredo Neves, a Lava Jato, a crise política de 2014 ou a derrota de 7 x 1 para a Alemanha.

Em função dessa imprevisibilidade, em seu novo livro “Antifrágil”, Taleb propõe reduzir a abrangência de predições e gerenciamento de riscos e procurar eliminar a fragilidade das coisas. Mas não existe uma palavra para designar o oposto de frágil. Taleb propõe chamá-lo de antifrágil. Não é resiliência ou robustez. O resiliente resiste a impactos e permanece o mesmo; o antifrágil fica melhor. Algumas

Em seu novo livro “Antifrágil”, Taleb propõe reduzir a abrangência de predições e gerenciamento de riscos e procurar eliminar a fragilidade das coisas

coisas se beneficiam dos impactos; elas prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, ao acaso, à desordem e aos agentes estressores, e apreciam a aventura, o risco e a incerteza.

A antifragilidade é uma propriedade de todos aqueles sistemas naturais e complexos que sobreviveram, como a própria natureza. Privá-los de volatilidade, aleatoriedade e agentes estressores os prejudicará. Eles enfraquecerão, morrerão ou serão destruídos. Ele mostra que viemos fragilizando a economia, nossa saúde, a vida política, a educação e quase tudo, ao suprimir a aleatoriedade e a volatilidade.

O conceito vale para pais superprotetores, para tomar remédios desnecessários, para valorizar ditaduras no lugar de democracias ou para o processo de inovação que depende mais de assumir riscos e de tentativa e erro do que da educação formal, defende Taleb. Exalta os empreendedores que se arriscam e, mesmo fracassados, deveriam ser tratados como os soldados (não existe soldado fracassado). Critica a neomania, nossa ilusão de tentar prever o futuro, considerando os cisnes negros e o número de interações no sistema complexo em que vivemos, tendendo ao infinito e desmentindo sistematicamente nossas previsões.