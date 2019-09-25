Cinco candidatos disputam a prefeitura de Castelo

Urna: moradores de Castelo vão votar no dia 27 de outubro Crédito: Divulgação

ERRAMOS: Na primeira versão desta reportagem, havia a informação de que os então prefeito e vice de Castelo, eleitos em 2016, foram cassados por improbidade administrativa. O ex-vice-prefeito Pedro Nunes de Almeida, no entanto, não foi condenado por improbidade administrativa. Ele ficou sem o cargo porque toda a chapa foi cassada. O texto abaixo está corrigido.

CALENDÁRIO

Deverão comparecer às urnas de Castelo 28.377 eleitores no dia 27 de outubro - data marcada pelo plenário do TRE para as eleições.

Segundo o tribunal, nesta quinta (26) começa a propaganda eleitoral. A sexta-feira (27) é o prazo para a Justiça Eleitoral publicar a lista dos pedidos de candidatura entregues à instituição. Já o último dia para que os candidatos apresentem seus pedidos individuais de candidatura é sábado (28).

ENTENDA O CASO

Luiz Carlos Piassi havia sido condenado à suspensão dos direitos políticos por oito anos em processo de improbidade administrativa que transitou em julgado no ano de 2013. Apesar da restrição, disputou a eleição de Castelo, em 2016, amparado por uma decisão liminar (provisória).

Mas essa liminar caiu no dia seguinte ao pleito, antes da diplomação dos eleitos. É o ato por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente escolhidos pelo povo e estão aptos à posse. Piassi foi diplomado mesmo assim. Os direitos políticos de Piassi foram restabelecidos em abril de 2018, após a diplomação.

ele afirmou que não recorreria da decisão. Após o julgamento do TSE,