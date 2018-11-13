Chuva adia mais uma vez entrega da Rodovia Leste-Oeste

Ontem, homens e máquinas estavam trabalhando na implantação da última capa de asfalto da rodovia. Crédito: DER-ES/Divulgação

Agora, a culpada é a chuva. Por causa do tempo instável dos últimos dias, o DER-ES adiou para o final do mês a inauguração da Rodovia Leste-Oeste, prevista para ser entregue oficialmente até o dia 15. Mas com uma condição: se a chuvarada não voltar até lá.

Sinalização

Nesta terça (13), homens e máquinas estavam trabalhando na implantação da última capa de asfalto da rodovia que liga a Darly Santos, em Vila Velha, até Campo Grande, em Cariacica. As placas de sinalização já estão prontas e serão instaladas nos próximos dias.

Roubo

O DER afixou placas nos canteiros pedindo à população que denunciem o roubo de gramas. O prejuízo acumulado com o furto já chega a R$ 27 mil. O aviso pede que as pessoas anotem a placa dos veículos e denunciem a ação dos gatunos pelo 190.

Fora da lista

Casagrande (PSB) cumpriu o que prometeu e ignorou a lista tríplice apresentada pela Associação dos Procuradores do Estado (Apes), formada por Luiz Colnago Neto, Arlette Uliana e José Fernando Vescovi. O escolhido para a PGE foi Rodrigo de Paula.

Moro não veio

O ainda juiz federal Sérgio Moro tem um título de Cidadão Espírito-Santense e a Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, aprovados há mais de dois anos pela Assembleia Legislativa. O título e a comenda foram propostos pelos deputados Da Vitória e Enivaldo dos Anjos, respectivamente.

Moro vem?

A entrega seria na sessão solene do dia 12 de julho de 2016, mas na época Moro não quis vir por causa da sua atuação na Operação Lava Jato. E agora, como futuro ministro da Justiça, será que ele vem receber as honrarias no Espírito Santo?

Tradição visível

Além de assinar a ordem de serviço para as obras de conservação da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, a presidente do Iphan, Kátia Bogéa, visitará hoje as paneleiras de Goiabeiras. o Instituto do Patrimônio Histórico está sinalizando as casas que produzem as panelas, fora do tradicional galpão.

De Cabral a Sérgio

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, vai a Portugal neste feriadão em busca de um intercâmbio com a cidade de Belmonte, onde nasceu Cabral (o Pedro, não o Sérgio).

Ganhando milhas

O prefeito colatinense disse que está pagando as despesas da viagem do próprio bolso, com seu cartão de crédito, em dez vezes sem juros.

Novos tempos

Um carro foi visto no final da manhã de sábado, próximo à feira de Jardim da Penha, com a propaganda de um “despachante de armas”. Na porta do veículo, a foto de uma pistola.

Seguro na Segurança

Especialista na área avalia que Casagrande resolveu ser mais cauteloso desta vez e não apostar em experiências, ao escolher Roberto Sá como secretário de Segurança.

Inseguro na Segurança

Há oito anos, o então governador eleito optou por Henrique Herkenhoff, que não era do ramo e acabou sendo exonerado com pouco mais de dois anos de gestão na Sesp.

Escola com partido

O perfil mais à esquerda do futuro secretário de Educação, Vitor de Angelo, deve garantir que a filosofia da chamada “escola sem partido” não prospere no Estado, diferentemente do que ocorrerá no governo federal.

Guerra ideológica

Logo após o anúncio do novo comandante da Sedu, o MBL foi às redes sociais criticar o perfil esquerdista do futuro secretário. Os rapazes da direita citaram vários livros do professor para corroborar a insatisfação.

Na hora H

A transmissão ao vivo do Tribunal de Conta do Estado nas redes sociais começou a picotar ontem justamente na hora do julgamento do processo sobre os convênios do governo.

Constatação

Na Grande Vitória, agora temos ruas em torno de muitos buracos.

Concorrência ativa

Alguns empresários do setor estão preocupados. É que, segundo admitem, farmácias, açougues e padarias estão virando supermercados aos domingos. Por isso, defendem a abertura facultativa nesses dias.

Alô, Bolsonaro!