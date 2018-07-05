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Leonel Ximenes

Chikungunya e zika vírus perdem força no Estado

A região de São Pedro, em Vitória, vai ganhar, no domingo, o Centro de Apoio ao Empreendedor, que vai oferecer orientação a quem vai abrir o próprio negócio.

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 20:39

Públicado em 

05 jul 2018 às 20:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luísa Torre (interina)
Os macaquinhos da Ufes encantam quem passa pela região do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). Teve um que posou até para a foto da leitora. Crédito: Bruna Bolonha
 
Apesar do alerta do Ministério da Saúde sobre o risco de surto de zika e chikungunya em várias cidades do Estado, os números mostram que as duas doenças – felizmente – perderam força neste ano. Enquanto foram 279 casos de zika no primeiro semestre do ano, no mesmo período de 2017 haviam sido registrados 379 casos. Em relação à chikungunya, a diferença é maior: 668 casos no primeiro semestre de 2018 contra 1.063 no mesmo período de 2017.
Preocupação ascendente
Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Já a dengue, que vinha desacelerando, voltou a crescer: no primeiro semestre, foram 8.766 casos. Em 2017, no mesmo período, eram 8.545 casos.
Portas fechadas
Por causa de cortes no orçamento, agência da Receita Federal de São Mateus será fechada a partir de hoje. Quem precisa de atendimento tem que ir a Linhares. A agência atende 11 municípios do Norte. A notícia deixou muito contador revoltado.
Perda de tempo
O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo protocolou, então, um ofício pedindo ao secretário da Receita Federal, Jorge Antônio Rachid, que a agência seja reaberta. O argumento é que mais de 500 contadores foram prejudicados, que agora precisam andar mais de 150 quilômetros para serem atendidos.
Mascote da sorte
O russo com uma cara de poucos amigos que ficou famoso por segurar a bandeira do Brasil no último jogo da Seleção na Copa e considerado, nas redes sociais como amuleto, foi convidado para assistir à partida de hoje.
#vemhexa
Essa é para os mineiros. A Avenida Brasil (1,8 km), no Centro de Governador Valadares, é seis vezes maior que a Rua Bélgica (300 m), no bairro Grã-Duquesa. Se isso não é sinal de hexa, o Brasil vai fazer
6 x 0 hoje.
Sextou
O Forró do Pontal, evento tradicional de Pontal do Ipiranga, em Linhares, só começa às 20h30 de hoje. Mas colocaram um telão para quem quiser ver jogo do Brasil. Parece que a festa vai começar mais cedo.
Animado
Durante a inauguração do Centro de Distribuição dos Produtos de Agricultura Familiar, na quinta-feira (05), em Cariacica, a organização colocou na mesa do coffee break três garrafas de cachaça produzida no Estado. Mas eram só 11 da manhã. Calma, gente!
Que deselegante!
No mesmo evento, ia começar a tocar o Hino Nacional quando uma pessoa da plateia questionou, em alto e bom som: “precisa disso?” Credo...
Na fila do flash
Não faltou gente para assinar o documento de entrega do local e de um caminhão de transporte. Foram mais de 10 pessoas na fila, entre deputados, secretários e vereadores.
Pesquisa eleitoral
O Instituto Paraná Pesquisas revelou que o pré-candidato Jair Bolsonaro lidera intenções de voto no Espírito Santo. É o mesmo instituto que projetou a vitória de Aécio Neves com 54% dos votos no segundo turno em 2014.
Socorro!
O Rio Reis Magos pede socorro, mas a Agência Estadual de Recursos Hídricos concedeu essa semana uma outorga de captação em um afluente do Córrego Independência, na região hidrográfica Reis Magos.
Calma, gente
Após arrombarem a parede do Banestes de Anchieta, teve gente comentando que era para pagar a conta de luz. O pessoal da cidade anda tendo dificuldade para encontrar onde acertar a fatura.
Meu pequeno Cachoeiro
Raul Sampaio, compositor de “Meu pequeno Cachoeiro” ganhou um selo em sua homenagem. Ele completa 90 anos hoje e também foi agraciado com o título de Cidadão Benemérito.
O novo sal na mesa?
Um projeto de lei tramita na Câmara da Serra para proibir canudos de plástico em estabelecimentos comerciais, por conta da poluição que afeta os seres marinhos. A proposição obriga o uso do canudo de papel.
Ops...
Em seu discurso na Assembleia na quarta-feira, Eliana Dadalto solicitou ao delegado Lorenzo Pazolini que não responsabilize a escola onde estudavam os irmãos carbonizados em Linhares. Os irmãos, porém, estudavam em escolas diferentes – uma infantil e outra municipal.
A regra é clara
ao chegar para uma audiência na Sejus, Homero Mafra reclamou ontem no Facebook que embora tenha cadastro, lhe foi solicitada identidade com foto. “Estranho. Afinal a regra é que o cidadão é honesto”, disse ele.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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