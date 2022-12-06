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Amarildo na Copa

Torcedores do Brasil em uma mesa de bar

Confira a retrospectiva de charges do Amarildo sobre Copa do Mundo
Amarildo

Amarildo

Publicado em 

06 dez 2022 às 06:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 06:00

Charge: Rapaz, que copa doida! Quantos resultados surpreendentes! É por isso que eu ainda tenho esperança (Torcedores do Brasil em uma mesa de bar) - Editoria: Opinião - Autor: Amarildo - GZ
Torcedores do Brasil em uma mesa de bar - Retrospectiva Amarildo na Copa  Crédito: Amarildo
Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo. 
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2010, na África do Sul. 

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