Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amarildo na Copa

O comentarista da Copa

Confira a retrospectiva de charges do Amarildo sobre Copa do Mundo

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 12:53

Amarildo

Amarildo

Publicado em 

13 dez 2022 às 12:53
Torcedor assiste ao jogo pela TV. Antes da Copa: O time é consistente, muito bom! Na 1ª fase passa fácil...Depois da Copa: O time é meio inconsistente, não está jogando bem! É difícil até passar pela 1ª fase...
Torcedor assiste ao jogo pela TV Crédito: Amarildo
Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo. 
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2018, na Rússia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados