Cerco eletrônico de Vitória recupera primeiro carro roubado

Inaugurado na semana passada, o cerco eletrônico de Vitória já conseguiu recuperar um veículo roubado: foi neste sábado à noite, na Ponte da Passagem. O alarme foi acionado quando o carro passou pela barreira e foi recuperado pela Polícia Militar próximo à Casa do Cidadão, em Maruípe.
O veículo roubado era um Fiat Uno encontrado pela PM com as informações fornecidas pela Guarda Municipal de Vitória. Os criminosos conseguiram abandonar o carro e não foram capturados pela polícia.
Em 18 locais da Capital foram instaladas câmeras que são capazes de identificar todos os veículos que passam pelos pontos de barreira. Caso haja uma restrição de furto ou roubo do veículo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, que solicitará a abordagem das equipes da Guarda ou da Polícia Militar.
São 70 câmeras com sistema de monitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que leem as placas e fotografam as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passarem pelas barreiras. Automaticamente, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações do carro.
A barreira eletrônica está instalada nos seguintes pontos:
* Rodovia ES 468 (Norte-Sul)
* Avenida Augusto Emílio Estelita Lins
* BR-101 Norte (Reta do antigo aeroporto)
* Avenida Dante Michelini
* Rodovia Serafim Derenzi (em dois pontos)
* Entrada da Ilha do Frade
* Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes)