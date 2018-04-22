  • Início
Leonel Ximenes

Cerco eletrônico de Vitória recupera primeiro carro roubado

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 12:06

Colunista

O Fiat Uno estava com quatro pessoas a bordo ao passar pelo cerco eletrônico da Ponte da Passagem. Eles fugiram antes de o veículo ser recuperado Crédito: PMV/Divulgação
Inaugurado na semana passada, o cerco eletrônico de Vitória já conseguiu recuperar um veículo roubado: foi neste sábado à  noite, na Ponte da Passagem. O alarme foi acionado quando o carro passou pela barreira e foi recuperado pela Polícia Militar próximo à Casa do Cidadão, em Maruípe.
O veículo roubado era um Fiat Uno encontrado pela PM com as informações fornecidas pela Guarda Municipal de Vitória. Os criminosos conseguiram abandonar o carro e não foram capturados pela polícia.
Como funciona
Em 18  locais da Capital foram instaladas câmeras que são capazes de identificar todos os veículos que passam pelos pontos de barreira. Caso haja uma restrição de furto ou roubo do veículo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, que solicitará a abordagem das equipes da Guarda ou da Polícia Militar.
São 70 câmeras com sistema de monitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que leem as placas e fotografam as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passarem pelas barreiras. Automaticamente, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações do carro.
A barreira eletrônica está instalada nos seguintes pontos:
* Rodovia ES 468 (Norte-Sul)
* Rua Carlos Lindenberg
* Avenida Augusto Emílio Estelita Lins
* Avenida José Rato
* BR-101 Norte (Reta do antigo aeroporto)
* Avenida Dante Michelini
* Rodovia Serafim Derenzi (em dois pontos)
* Ponte da Passagem
* Ponte Ayrton Senna
* Ponte de Camburi
* Entrada da Ilha do Frade
* Entrada da Ilha do Boi
* Terceira Ponte
* Avenida Vitória
* Avenida Beira-Mar
* Segunda Ponte
Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes)

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

