Caso Andrielly: mais uma vez, a impunidade fez uma vítima

Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço Crédito: Reprodução/Facebook

“Cara, tem certeza (que) Andrielly morreu?” é a pergunta chocante feita pelo principal suspeito da morte da jovem, Rubens Almeida Dias Júnior, numa troca de mensagens com o pai da vítima, após o crime. Num ambiente doméstico violento, o próprio companheiro se mostra incapaz de enxergar a gravidade do seu comportamento, baseado numa agressividade considerada normal. Impressiona-se quando percebe que pode ter ido longe demais. Machismo puro, em sua definição mais completa.

A dúvida do suspeito joga na cara, sem meias palavras, a banalização das agressões sofridas por mulheres no dia a dia. Poucas vezes é possível ter acesso a um retrato tão nítido da violência doméstica, tão silenciada pelo medo e pelas convenções sociais que ainda colocam o sexo feminino em condição de inferioridade.

É mais um caso de um algoz (não necessariamente quem mata, quem agride também o é) que divide o mesmo teto de sua vítima. A justificativa para a briga, segundo o suspeito, foi Andrielly ter falado de um ex-namorado. A jovem foi encontrada com um corte no pescoço possivelmente feito com o fio do carregador de um celular. Uma barbaridade que, se confirmada, caracteriza um caso de feminicídio. Pior: Rubens já tinha um mandado de prisão aberto por violência doméstica, após denúncias de uma ex-companheira. Mais uma vez, a impunidade fez uma vítima.