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Leonel Ximenes

Casagrande pede a Hartung que vete redução no imposto de energia

Na carta, o socialista argumenta que, se sancionado por Hartung, o projeto vai impactar drasticamente a receita do Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:41

Públicado em 

17 out 2018 às 12:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande está preocupado com o projeto que reduz o ICMS sobre a energia elétrica. Crédito: Gazeta Online
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) enviou nesta quarta-feira (17) a Paulo Hartung (MDB) uma carta em que pede ao governador que vete o projeto de lei, aprovado pela Assembleia Legislativa, que reduz a alíquota de ICMS sobre a energia elétrica de 25% para 17%. Curiosamente, o projeto é de autoria do deputado Bruno Lamas, do mesmo partido de Casagrande.
Na carta, o socialista argumenta que, se sancionado por Hartung, o projeto vai impactar drasticamente a receita do Estado, colocando em risco investimentos que são considerados prioritários para a população a partir do ano que vem.
Casagrande aponta também que o projeto de seu aliado é “inconstitucional por vício de iniciativa”, ou seja, o Legislativo, no entendimento do governador eleito, não teria prerrogativa para apresentar essa matéria.
Segundo fontes próximas ao governador eleito, a redução da incidência do ICMS sobre a energia elétrica causaria um rombo de mais de R$ 500 milhões à receita do Estado.
"Assim sendo, solicito a vossa excelência que avalie com cautela e de forma criteriosa a situação, a fim de que sejam evitados quaisquer prejuízos ao Estado e, consequentemente, às famílias capixabas", finaliza Casagrande na carta a PH. 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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