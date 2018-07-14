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Leonel Ximenes

Casa onde viveu Homero Massena será reformada

Constatação: os anúncios patrocinados de pré-candidatos do Estado já começaram a pipocar em massa no Facebook.

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 18:31

Públicado em 

14 jul 2018 às 18:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O nosso belo de domingo é o empresário da moda Renan Mantovaneli, de 30 anos. Ele nasceu em São Paulo, mas mora no Estado há 28 anos. Apaixonado pelo mar e por cachoeiras, Renan ama viajar e estar em contato com a natureza. Para cuidar do corpo e da mente, pratica corrida e yoga. Crédito: Acervo pessoal
Fechado há cerca de dois meses por causa das condições do imóvel, o Museu Homero Massena, em Vila Velha, vai ser reformado. Uma reunião foi realizada na última quinta-feira para definir o andamento da obra. Gerida pela prefeitura, a casa onde o pintor viveu até a sua morte em 1974, na Prainha, tem paredes com ameaça de desabamento, mofo, infestação de traças e cupins. O acervo foi embalado e está provisoriamente guardado em uma sala no 38º Batalhão de Infantaria, no mesmo bairro.
Patrimônio histórico
Como trata-se de um bem tombado pelo patrimônio histórico estadual, o projeto de reforma e restauração precisa ser aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. A Prefeitura de Vila Velha também busca parceiros para a restauração do acervo.
Conhecendo o Brasil
O Brasil vai conhecer mais sobre os quilombos a partir de 2020. É que o IBGE vai incluir dados sobre esta população no Censo Demográfico.
Virou bullying...
Criaram um jogo on-line sobre as quedas de Neymar. Se chama “Neyboy” e traz como desafio não deixar o jogador cair.
Não cumpriu
Uma comissão do Tribunal de Justiça que foi constituída para avaliar uma possível redução de 72% das taxas de escritura e registro em cartório na compra de imóveis ainda não se manifestou sobre o assunto. O prazo inicial, que era janeiro, foi para abril. O Tribunal diz que o estudo “está caminhando para a redação final”.
Meio injusto
A comissão vai decidir se revisa ou não a tabela que define as taxas cobradas. Pela tabela atual, quem compra um apartamento de R$ 200 mil ou de R$ 2 milhões paga o mesmo valor ao cartório.
Políticas afirmativas
Uma operação em um presídio de São Paulo encontrou bilhetes que sugerem que o PCC quer mais mulheres no crime e avançar nos presídios femininos. Até a facção criminosa tem políticas afirmativas.
Denúncias eleitorais
O Pardal, aplicativo do TRE para receber denúncias eleitorais, já recebeu 94 queixas este ano. A expectativa é que esse número cresça entre agosto e setembro por conta do início da campanha eleitoral.
Limpeza na casa
Processos judiciais antigos de Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Serra e Linhares vão virar material para associações de catadores de recicláveis.
Ajuda bem-vinda
Amigos do Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt resolveram realizar, em Domingos Martins, um bazar para ajudar a instituição com recursos. Segundo uma organizadora, o hospital é filantrópico e está precisando de recursos para custeio.
Novas modalidades
Proprietários de quitinetes de um prédio próximo à Ufes e a uma escola particular estão colocando cabines de estudo nos apartamentos e alugando o espaço por mês para estudantes que estão no pré-vestibular, mas não frequentam escolas.
Cheia de buracos
Motoristas estão reclamando que a Rodovia do Contorno anda cheia de buracos. Isso porque ela é uma via concedida à iniciativa privada, administrada pela Eco 101.
Diversidade importa
Entre os 14 curadores de curtas do Festival de Vitória, nove são mulheres e seis são negros ou negras.
Nova moda
A moda em Vitória, agora, é abrir gastrobar. Só uma dúvida: é bar para quem tem problema gástrico?
Corrente do bem
A Santa Casa de Vitória criou um selo para mostrar como foram empregados os recursos de doações. Setores que tiveram parte da reforma custeada pela Corrente do Bem, a campanha do hospital que recebe doações via conta de luz, em parceria com a EDP, receberam plaquinhas.
Um rombinho
O Estado gastou mais do que arrecadou em junho. Com queda do ICMS, foi o primeiro déficit do ano. No mês, arrecadou R$ 1,20 bilhão e gastou R$ 1,36 bilhão, um buraco de R$ 155 milhões.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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