Casa onde viveu Homero Massena será reformada

O nosso belo de domingo é o empresário da moda Renan Mantovaneli, de 30 anos. Ele nasceu em São Paulo, mas mora no Estado há 28 anos. Apaixonado pelo mar e por cachoeiras, Renan ama viajar e estar em contato com a natureza. Para cuidar do corpo e da mente, pratica corrida e yoga. Crédito: Acervo pessoal

Fechado há cerca de dois meses por causa das condições do imóvel, o Museu Homero Massena, em Vila Velha, vai ser reformado. Uma reunião foi realizada na última quinta-feira para definir o andamento da obra. Gerida pela prefeitura, a casa onde o pintor viveu até a sua morte em 1974, na Prainha, tem paredes com ameaça de desabamento, mofo, infestação de traças e cupins. O acervo foi embalado e está provisoriamente guardado em uma sala no 38º Batalhão de Infantaria, no mesmo bairro.

Patrimônio histórico

Como trata-se de um bem tombado pelo patrimônio histórico estadual, o projeto de reforma e restauração precisa ser aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. A Prefeitura de Vila Velha também busca parceiros para a restauração do acervo.

Conhecendo o Brasil

O Brasil vai conhecer mais sobre os quilombos a partir de 2020. É que o IBGE vai incluir dados sobre esta população no Censo Demográfico.

Virou bullying...

Criaram um jogo on-line sobre as quedas de Neymar. Se chama “Neyboy” e traz como desafio não deixar o jogador cair.

Não cumpriu

Uma comissão do Tribunal de Justiça que foi constituída para avaliar uma possível redução de 72% das taxas de escritura e registro em cartório na compra de imóveis ainda não se manifestou sobre o assunto. O prazo inicial, que era janeiro, foi para abril. O Tribunal diz que o estudo “está caminhando para a redação final”.

Meio injusto

A comissão vai decidir se revisa ou não a tabela que define as taxas cobradas. Pela tabela atual, quem compra um apartamento de R$ 200 mil ou de R$ 2 milhões paga o mesmo valor ao cartório.

Políticas afirmativas

Uma operação em um presídio de São Paulo encontrou bilhetes que sugerem que o PCC quer mais mulheres no crime e avançar nos presídios femininos. Até a facção criminosa tem políticas afirmativas.

Denúncias eleitorais

O Pardal, aplicativo do TRE para receber denúncias eleitorais, já recebeu 94 queixas este ano. A expectativa é que esse número cresça entre agosto e setembro por conta do início da campanha eleitoral.

Limpeza na casa

Processos judiciais antigos de Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Serra e Linhares vão virar material para associações de catadores de recicláveis.

Ajuda bem-vinda

Amigos do Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt resolveram realizar, em Domingos Martins, um bazar para ajudar a instituição com recursos. Segundo uma organizadora, o hospital é filantrópico e está precisando de recursos para custeio.

Novas modalidades

Proprietários de quitinetes de um prédio próximo à Ufes e a uma escola particular estão colocando cabines de estudo nos apartamentos e alugando o espaço por mês para estudantes que estão no pré-vestibular, mas não frequentam escolas.

Cheia de buracos

Motoristas estão reclamando que a Rodovia do Contorno anda cheia de buracos. Isso porque ela é uma via concedida à iniciativa privada, administrada pela Eco 101.

Diversidade importa

Entre os 14 curadores de curtas do Festival de Vitória, nove são mulheres e seis são negros ou negras.

Nova moda

A moda em Vitória, agora, é abrir gastrobar. Só uma dúvida: é bar para quem tem problema gástrico?

Corrente do bem

A Santa Casa de Vitória criou um selo para mostrar como foram empregados os recursos de doações. Setores que tiveram parte da reforma custeada pela Corrente do Bem, a campanha do hospital que recebe doações via conta de luz, em parceria com a EDP, receberam plaquinhas.

Um rombinho