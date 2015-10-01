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CBN FINANÇAS PESSOAIS

Cartão-mesada pode ajudar na educação financeira das crianças

O argumento é que esse acompanhamento pode ajudar a educá-los em relação ao uso do dinheiro

Publicado em 30 de Setembro de 2015 às 21:54

Publicado em 

30 set 2015 às 21:54
Cartões pré-pagos permitem que os pais possam monitorar pelo celular como o filho está utilizando o dinheiro da mesada, seja por meio de um aplicativo ou alerta via SMS. Inclusive a equipe do Mauricio de Souza, criador da Turma da Mônica e seus amigos, lançou no mercado um cartão de mesada para crianças.
O argumento é que esse acompanhamento pode ajudar a educá-los em relação ao uso do dinheiro. Mas será que entregar um cartão às crianças é assim tão boa ideia? Ouça:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 30-09-15

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