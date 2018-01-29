Leonel Ximenes

Carro do Rei Momo de Vitória é roubado

A coluna torce para que Igor recupere seu carro e que mostre muita alegria e samba no pé no Carnaval de Vitória

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 15:08

Igor David foi eleito Rei Momo na primeira disputa de que participou. Crédito: Facebook/Divulgação
O patrimônio do Rei Momo do carnaval de Vitória ficou mais magro. É que o Corsa branco de Igor David, placa JME 3475, adquirido há apenas duas semanas, foi roubado. Neste momento, o Rei Momo está na delegacia fazendo o comunicado oficial do roubo.
Nascido em Guarapari, Igor David, de 23 anos, é integrante da Jucutuquara e foi eleito para comandar o Carnaval da Capital na primeira vez que concorreu. Ao lado dele, durante os desfiles deste fim de semana,  estarão a rainha, Esther Vasconcelos, e as 1ª e 2ª princesas, Isabel Lira e Luiza Tibúrcio. Ele foi coroado no último dia 12 na quadra da Pega do Samba.
A coluna torce para que Igor recupere seu carro e que mostre muita alegria e samba no pé na festa do Sambão do Povo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

