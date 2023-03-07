14 indústrias do ES abrem novas vagas de emprego e estágio

As contratações são imediatas e os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro nas páginas de carreira dessas organizações.
Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Cariacica, Serra, Linhares, Aracruz e São Mateus.
A indústria de metalmecânica Imetame tem 26 vagas abertas para diversos cargos como coordenador de comunicação, técnico em Segurança do Trabalho, eletricista automotivo, almoxarife, entre outras. Os cargos são, preferencialmente, para moradores de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva.
A Vale está com 10 vagas abertas, sendo sete delas preferencilmente para mulheres. Todas as oportunidades estão descritas mais abaixo.
CONFIRA AS VAGAS
Fibrasa
- Auxiliar de Produção
- Técnico Mecânico (Nível Pleno)
Realcafé
Vaga: para Viana
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Serviços Gerais - PCD (Pessoa com Deficiência)
- Auxiliar de Serviços Gerais - Produção
- Estágio em Compras
- Estágio em Controle de Qualidade
- Estágio em Ensino Superior
- Estágio em Logística
- Estágio em Tecnologia da Informação
- Estágio na área Contábil
- Técnico em Controle de Qualidade JR
- Adolescente aprendiz
Suzano
Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
- Aprendiz de Produção
Imetame
Imetame Porto Aracruz
Vagas: para Aracruz
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Caldereiro
- Operador de Escavadeira
- Motorista de Caminhão
- Operador de Guindaste
- Encarregado de Transporte
- Soldador
- Assistente de Produção
- Fiscal de Dragagem
- Encarregado de Terraplanagem
- Mecânico Diesel
Imetame Metalmecânico
- Vaga para: Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva
- Almoxarife
- Assistente Técnico
- Técnico
- Assistente Técnico (Planejamento)
- Especialista em Segurança do Trabalho
- Coordenador de Comunicação
- Mecânico Montador
- Encanador
- Assistente Administrativo
- Eletricista Automotivo
- Assistente Técnico de Qualidade
- Motorista Operador de Equipamentos
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Mecânico Diesel
FortLev
Vagas: para Serra
- Analista de Custos Pleno
- Analista de Marketing De Produtos
- Analista de Sistemas - Sap Sd / Tm
- Analista de Sistemas Sênior - Sap Mm/Wm
- Analista Fiscal
- Assistente Administrativo - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)
- Assistente De Marketing
- Auxiliar de Produção - Rotomoldagem
- Caldeireiro
- Estagiário de TI Sistemas PP
- Estagiário - Inteligência de Mercado
- Inspetor de Qualidade
- Operador de Televendas
- Operador de Televendas - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)
- Recuperador de Crédito
- Técnico de Suporte Em TI - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)
Vale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: para Vitória
- Mecanico I
- Supervisor(A) Manutenção Preventiva - Embarque de Minério Porto De Tubarão – Vaga preferencial para mulheres
- Técnico(A) Especializado(A) em Planejamento e Programação De Manutenção – Vaga preferencial para mulheres
- Mecânico I – Oficina Central da Pelotização Tubarão
- Supervisor(A) de Processos de Inspeção De Manutenção - Embarque de Minério Porto de Tubarão – vaga preferencial para mulheres
- Tecnico Mecanico I - vaga preferencial para mulheres
- Supervisão de Gestão de Recursos e Contratos – vaga exclusiva para mulheres
- Operadora de Equipamentos Instalações I – vaga exclusiva para mulheres
- Técnico Mecânico I
- Engenheiro Senior – Manutenção Industrial Da Ferrovia EFVM – vaga preferencial para mulheres
Estaleiro Jurong
Vagas: para Aracruz
- Gerente de Construção Topside
- Analista de Subcontratação
- Gerente de Facilidades
Brinox
Vagas: para a Serra
- Analista da Qualidade Jr
- Assistente de Logística E-commerce
Vagas: para a Linhares
Diaço
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
Vagas: para Serra
- Multioperador
- Motorista de Caminhão
- Alimentador de Linha de Produção
- Programador de Produção Industrial
- Auxiliar de Mecânico
Biancogrês
Vagas: para Serra
- Operador de Produção
- Analista de Suprimentos E Materiais
- Analista Comercial
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Auxiliar de Limpeza Industrial
- Eletromecânico E
- Eletromecânico M
- Oficial de Manutenção Civil
- Operador de Pá Carregadeira
Simec Cariacica
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou enviar e-mail para [email protected], de acordo com a indicação. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida.
Vagas: para Cariacica
- Operador de Produção - Laminação
- Técnico em Mecânica de Refrigeração
Zucchi Stones
Vagas: para Serra
- Assistente de Exportação
- Especialista em Custo e Orçamentos
Weg
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: para Linhares
- Zelador Serviços Gerais
Marcopolo
Vagas: para São Mateus
- Auxiliar de Produção - São Mateus
- Estagiário - Meio Ambiente
- Estágio em RH