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Oprtunidades

14 indústrias do ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Cariacica, Serra, Linhares, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e São Mateus.

Publicado em 07 de Março de 2023 às 13:39

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

07 mar 2023 às 13:39
Trabalhador
14 indústrias capixabas estão com vagas de emprego abertas. Crédito: Pixabay
Quem está à procura de emprego ou estágio já pode se candidatar nas mais de 90 vagas abertas em 14 indústrias do Espírito Santo.
As contratações são imediatas e os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro nas páginas de carreira dessas organizações.
Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Cariacica, Serra, Linhares, Aracruz e São Mateus.
A indústria de metalmecânica Imetame tem 26 vagas abertas para diversos cargos como coordenador de comunicação, técnico em Segurança do Trabalho, eletricista automotivo, almoxarife, entre outras. Os cargos são, preferencialmente, para moradores de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva. 
A Vale está com 10 vagas abertas, sendo sete delas preferencilmente para mulheres. Todas as oportunidades estão descritas mais abaixo.
CONFIRA AS VAGAS
Fibrasa
Os interessados devem preencher o cadastro no site
Vaga: para Serra
  1. Auxiliar de Produção
  2. Técnico Mecânico (Nível Pleno)
Realcafé
Os interessados devem preencher o cadastro no site. 
Vaga: para Viana
  1. Auxiliar de Produção
  2. Auxiliar de Serviços Gerais - PCD (Pessoa com Deficiência)
  3. Auxiliar de Serviços Gerais - Produção
  4. Estágio em Compras
  5. Estágio em Controle de Qualidade
  6. Estágio em Ensino Superior
  7. Estágio em Logística
  8. Estágio em Tecnologia da Informação
  9. Estágio na área Contábil
  10. Técnico em Controle de Qualidade JR
  11. Adolescente aprendiz 
Suzano
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim 
  1. Aprendiz de Produção
Imetame
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Imetame Porto Aracruz
Vagas: para Aracruz
  1. Técnico de Segurança do Trabalho 
  2. Caldereiro 
  3. Operador de Escavadeira 
  4. Motorista de Caminhão
  5. Operador de Guindaste 
  6. Encarregado de Transporte 
  7. Soldador 
  8. Assistente de Produção
  9. Fiscal de Dragagem 
  10. Encarregado de Terraplanagem 
  11. Mecânico Diesel 
Imetame Metalmecânico
  1. Vaga para: Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva
  2. Almoxarife 
  3. Assistente Técnico 
  4. Técnico 
  5. Assistente Técnico (Planejamento)
  6. Especialista em Segurança do Trabalho 
  7. Coordenador de Comunicação
  8. Mecânico Montador 
  9. Encanador 
  10. Assistente Administrativo
  11. Eletricista Automotivo 
  12. Assistente Técnico de Qualidade 
  13. Motorista Operador de Equipamentos
  14. Técnico em Segurança do Trabalho 
  15. Mecânico Diesel
FortLev
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: para Serra
  1. Analista de Custos Pleno
  2. Analista de Marketing De Produtos
  3. Analista de Sistemas - Sap Sd / Tm
  4. Analista de Sistemas Sênior - Sap Mm/Wm
  5. Analista Fiscal
  6. Assistente Administrativo - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)
  7. Assistente De Marketing
  8. Auxiliar de Produção - Rotomoldagem
  9. Caldeireiro
  10. Estagiário de TI Sistemas PP
  11. Estagiário - Inteligência de Mercado
  12. Inspetor de Qualidade
  13. Operador de Televendas
  14. Operador de Televendas - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)
  15. Recuperador de Crédito
  16. Técnico de Suporte Em TI - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)
Vale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: para Vitória
  1. Mecanico I
  2. Supervisor(A) Manutenção Preventiva - Embarque de Minério Porto De Tubarão – Vaga preferencial para mulheres
  3. Técnico(A) Especializado(A) em Planejamento e Programação De Manutenção – Vaga preferencial para mulheres
  4. Mecânico I – Oficina Central da Pelotização Tubarão
  5. Supervisor(A) de Processos de  Inspeção De Manutenção - Embarque de  Minério Porto de  Tubarão –  vaga preferencial para mulheres
  6. Tecnico Mecanico I - vaga preferencial para mulheres
  7. Supervisão de  Gestão de  Recursos e Contratos – vaga exclusiva para mulheres
  8. Operadora de  Equipamentos Instalações I – vaga exclusiva para mulheres
  9. Técnico Mecânico I
  10. Engenheiro Senior – Manutenção Industrial Da Ferrovia EFVM – vaga preferencial para mulheres
Estaleiro Jurong 
 Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
Vagas: para Aracruz 
  1. Gerente de Construção Topside
  2. Analista de Subcontratação
  3. Gerente de Facilidades 
Brinox 
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: para a Serra 
  1. Analista da Qualidade Jr
  2. Assistente de Logística E-commerce
Vagas: para a Linhares
  • Auxiliar de Logística | Expedição | 2º Turno
  • Operador de Carga e Descarga
  • Técnico de Segurança do Trabalho
    • Diaço 
    Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
    Vagas: para Serra
    1. Multioperador
    2. Motorista de Caminhão
    3. Alimentador de Linha de Produção
    4. Programador de Produção Industrial
    5. Auxiliar de Mecânico
    Biancogrês
    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    Vagas: para Serra
    1. Operador de Produção
    2. Analista  de Suprimentos E Materiais
    3. Analista Comercial
    4. Auxiliar  de Serviços Gerais
    5. Auxiliar  de Limpeza Industrial
    6. Eletromecânico E
    7. Eletromecânico M
    8. Oficial de Manutenção Civil
    9. Operador  de Pá Carregadeira
    Simec Cariacica
    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou enviar e-mail para [email protected], de acordo com a indicação. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida.
    Vagas: para Cariacica
    1. Operador de Produção - Laminação
    2. Técnico em Mecânica de Refrigeração
    Zucchi Stones
    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    Vagas: para Serra
    1. Assistente de Exportação
    2. Especialista em Custo e Orçamentos
    Weg
    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    Vagas: para Linhares
    1. Zelador Serviços Gerais
    Marcopolo
    Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
    Vagas: para São Mateus
    1. Auxiliar de Produção - São Mateus
    2. Estagiário - Meio Ambiente
    3. Estágio em RH

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