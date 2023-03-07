14 indústrias do ES abrem novas vagas de emprego e estágio

14 indústrias capixabas estão com vagas de emprego abertas. Crédito: Pixabay

Quem está à procura de emprego ou estágio já pode se candidatar nas mais de 90 vagas abertas em 14 indústrias do Espírito Santo.

As contratações são imediatas e os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro nas páginas de carreira dessas organizações.

Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Cariacica, Serra, Linhares, Aracruz e São Mateus.

A indústria de metalmecânica Imetame tem 26 vagas abertas para diversos cargos como coordenador de comunicação, técnico em Segurança do Trabalho, eletricista automotivo, almoxarife, entre outras. Os cargos são, preferencialmente, para moradores de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva.

A Vale está com 10 vagas abertas, sendo sete delas preferencilmente para mulheres. Todas as oportunidades estão descritas mais abaixo.

CONFIRA AS VAGAS

Fibrasa

Os interessados devem preencher o cadastro no site .

Vaga: para Serra



Auxiliar de Produção Técnico Mecânico (Nível Pleno)

Realcafé

Os interessados devem preencher o cadastro no site.

Vaga: para Viana

Auxiliar de Produção Auxiliar de Serviços Gerais - PCD (Pessoa com Deficiência) Auxiliar de Serviços Gerais - Produção Estágio em Compras Estágio em Controle de Qualidade Estágio em Ensino Superior Estágio em Logística Estágio em Tecnologia da Informação Estágio na área Contábil Técnico em Controle de Qualidade JR Adolescente aprendiz

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim

Aprendiz de Produção

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site

Imetame Porto Aracruz

Vagas: para Aracruz

Técnico de Segurança do Trabalho Caldereiro Operador de Escavadeira Motorista de Caminhão Operador de Guindaste Encarregado de Transporte Soldador Assistente de Produção Fiscal de Dragagem Encarregado de Terraplanagem Mecânico Diesel

Imetame Metalmecânico

Vaga para: Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva Almoxarife Assistente Técnico Técnico Assistente Técnico (Planejamento) Especialista em Segurança do Trabalho Coordenador de Comunicação Mecânico Montador Encanador Assistente Administrativo Eletricista Automotivo Assistente Técnico de Qualidade Motorista Operador de Equipamentos Técnico em Segurança do Trabalho Mecânico Diesel

FortLev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para Serra

Analista de Custos Pleno Analista de Marketing De Produtos Analista de Sistemas - Sap Sd / Tm Analista de Sistemas Sênior - Sap Mm/Wm Analista Fiscal Assistente Administrativo - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd) Assistente De Marketing Auxiliar de Produção - Rotomoldagem Caldeireiro Estagiário de TI Sistemas PP Estagiário - Inteligência de Mercado Inspetor de Qualidade Operador de Televendas Operador de Televendas - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd) Recuperador de Crédito Técnico de Suporte Em TI - Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Vitória

Mecanico I Supervisor(A) Manutenção Preventiva - Embarque de Minério Porto De Tubarão – Vaga preferencial para mulheres Técnico(A) Especializado(A) em Planejamento e Programação De Manutenção – Vaga preferencial para mulheres Mecânico I – Oficina Central da Pelotização Tubarão Supervisor(A) de Processos de Inspeção De Manutenção - Embarque de Minério Porto de Tubarão – vaga preferencial para mulheres Tecnico Mecanico I - vaga preferencial para mulheres Supervisão de Gestão de Recursos e Contratos – vaga exclusiva para mulheres Operadora de Equipamentos Instalações I – vaga exclusiva para mulheres Técnico Mecânico I Engenheiro Senior – Manutenção Industrial Da Ferrovia EFVM – vaga preferencial para mulheres

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para Aracruz

Gerente de Construção Topside Analista de Subcontratação Gerente de Facilidades

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para a Serra

Analista da Qualidade Jr Assistente de Logística E-commerce

Vagas: para a Linhares

Auxiliar de Logística | Expedição | 2º Turno Operador de Carga e Descarga Técnico de Segurança do Trabalho

Diaço

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: para Serra

Multioperador Motorista de Caminhão Alimentador de Linha de Produção Programador de Produção Industrial Auxiliar de Mecânico

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para Serra

Operador de Produção Analista de Suprimentos E Materiais Analista Comercial Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar de Limpeza Industrial Eletromecânico E Eletromecânico M Oficial de Manutenção Civil Operador de Pá Carregadeira

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou enviar e-mail para [email protected] , de acordo com a indicação. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida.

Vagas: para Cariacica

Operador de Produção - Laminação Técnico em Mecânica de Refrigeração

Zucchi Stones



Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site .

Vagas: para Serra

Assistente de Exportação Especialista em Custo e Orçamentos

Weg

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Linhares

Zelador Serviços Gerais

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site .

Vagas: para São Mateus