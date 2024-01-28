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Nas areias do deserto

Pega no Samba canta a 'terra das arábias'; ouça o samba-enredo

A escola de samba que conquistou o título do Grupo de Acesso A em 2023 desfila no Grupo Especial neste ano
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

28 jan 2024 às 11:07

Publicado em 28 de Janeiro de 2024 às 11:07

O Pega no Samba, que subiu para o Grupo Especial do Carnaval de Vitória no último desfile, traz para a avenida neste ano o enredo "Pérolas do Deserto". A escola, que em 2023 conquistou o título de campeã do Grupo A dando voz aos morros com o enredo "Era só mais um cria", vai  contar agora no Sambão do Povo sobre as riquezas dos Emirados Árabes Unidos. 
Pelo regulamento da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) do Carnaval de Vitória, a escola campeã do Grupo de Acesso A é a última a entrar na avenida no ano seguinte. Por isso, o Pega é a sétima escola a desfilar no dia 3 de fevereiro. O carnavalesco da agremiação é Orlando Junior e o presidente é Dannilo Amon. 

Confira a letra do samba-enredo

Pega no Samba, eu te amo
Meu eterno bem querer
Mesmo nas areias do deserto
Minha joia rara é você

No céu, a estrela reluz
Conduz o meu sonho, meu destino
Nas sagradas andanças
Costumes e heranças de um peregrino
Nessa rota de rara beleza
Sou mercador de riquezas
Profeta da sapiência, desperta o saber
Um mundo a conhecer

No horizonte, um oásis encontrar
O futuro só Deus saberá
Cada paisagem não é miragem não
O esplendor é o valor do teu chão

Caminhos traçados, a sina de um povo
Espalham encantos e tradições
O aroma está no ar
São mil e uma noites de emoções
Allah meu bom Allah, peço proteção
O amanhã vem abençoar
Conduz meu pavilhão
É o sonho a se realizar
Na terra das arabias: Inshalá!

Pega no Samba, eu te amo
Meu eterno bem querer
Mesmo nas areias do deserto
Minha joia rara é você

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