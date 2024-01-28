Pega no Samba canta a 'terra das arábias'; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Pega no Samba, eu te amo
Meu eterno bem querer
Mesmo nas areias do deserto
Minha joia rara é você
No céu, a estrela reluz
Conduz o meu sonho, meu destino
Nas sagradas andanças
Costumes e heranças de um peregrino
Nessa rota de rara beleza
Sou mercador de riquezas
Profeta da sapiência, desperta o saber
Um mundo a conhecer
No horizonte, um oásis encontrar
O futuro só Deus saberá
Cada paisagem não é miragem não
O esplendor é o valor do teu chão
Caminhos traçados, a sina de um povo
Espalham encantos e tradições
O aroma está no ar
São mil e uma noites de emoções
Allah meu bom Allah, peço proteção
O amanhã vem abençoar
Conduz meu pavilhão
É o sonho a se realizar
Na terra das arabias: Inshalá!
Pega no Samba, eu te amo
Meu eterno bem querer
Mesmo nas areias do deserto
Minha joia rara é você