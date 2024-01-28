Pega no Samba canta a 'terra das arábias'; ouça o samba-enredo

Pega no Samba, eu te amo

Meu eterno bem querer

Mesmo nas areias do deserto

Minha joia rara é você



No céu, a estrela reluz

Conduz o meu sonho, meu destino

Nas sagradas andanças

Costumes e heranças de um peregrino

Nessa rota de rara beleza

Sou mercador de riquezas

Profeta da sapiência, desperta o saber

Um mundo a conhecer



No horizonte, um oásis encontrar

O futuro só Deus saberá

Cada paisagem não é miragem não

O esplendor é o valor do teu chão



Caminhos traçados, a sina de um povo

Espalham encantos e tradições

O aroma está no ar

São mil e uma noites de emoções

Allah meu bom Allah, peço proteção

O amanhã vem abençoar

Conduz meu pavilhão

É o sonho a se realizar

Na terra das arabias: Inshalá!



Pega no Samba, eu te amo

Meu eterno bem querer

Mesmo nas areias do deserto

Minha joia rara é você

