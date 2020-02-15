Carnaval de Vitória: grande ópera do povo vai ter noite de gala

Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende

E chegou o grande momento! Na última quinta-feira (13), no Sambão do Povo, desfilaram as escolas do Grupo de Acesso B do Carnaval de Vitória, na sexta (14) brilharam as agremiações do Acesso A e neste sábado (15), finalmente, entram as agremiações do Grupo Especial. Juntas, mostram o que é que o carnaval capixaba tem para o Espírito Santo e para o mundo, pela TV Gazeta e pelo site G1 ES.

Em que pesem as dificuldades financeiras de todos os anos e investimentos prometidos e não cumpridos (ou cumpridos na reta final), as sete escolas que entram na avenida neste sábado não vão deixar o samba morrer na maré do Sambão. Desapertem os cintos, porque a grande ópera do povo que é o carnaval, como dizia Joãosinho Trinta, está apenas começando.

CARNAVAL DÁ OPORTUNIDADE A DETENTOS

Projeto firmado entre o governo do Estado e a MUG deu oportunidade a detentos em regime semiaberto de exercerem um ofício na escola de samba. Durante o dia, os presos frequentaram oficina de soldador, atividade preciosa numa agremiação, e, depois de 200 horas/aula, puseram em prática o aprendizado no barracão pesado da MUG. Muitos deles, já com alvará de soltura, gostaram tanto do trabalho que pretendem voltar no ano que vem para exercer outras atividades no barracão da escola.

CHEGA MAIS TAMBÉM ABRIU AS PORTAS

A escola do Morro do Quadro também contou com o trabalho de detentos para pintar o painel que veio no tripé da comissão de frente no desfile de sexta-feira, iniciativa da presidente Zezé e da madrinha de bateria Gina Valério. Ao contrário da MUG, os detentos fizeram o trabalho no presídio, com apoio técnico dos artistas Alexandre Marim e Merrilho. Esses mesmos detentos já haviam participado de exposição no espaço cultural da Justiça Federal, onde a madrinha Gina trabalha.

TEM CASACA NA BATERIA

O clima é de novidade para a bateria Águia Furiosa da Boa Vista. Como a escola vai homenagear vários estilos e ritmos da música capixaba, os ritmistas vão fazer alusões a alguns desses ritmos no desenho proposto pelo mestre Gustavo Mascarenhas. A bateria promete um show de estilos e bossas que vão levantar o Sambão. A novidade será um naipe de vinte casacas numa referência ao congo capixaba.

O BLOCO DA MALÍCIA

Em tempos de folia, não faltam nomes criativos e maliciosos de blocos de rua. Seguindo a tradição carioca de nomes divertidos, os capixabas também têm os seus. Pela Donas do Centro, Pauta Quente, Namoro Mas Não Caso, Paul Dentro, Gaylinhas, Tô na Fofoca, Amante da Minha Piroga e Kamaralho do Karote são exemplos, embora alguns não desfilem mais.

Bloco Pauta Quente, em desfile de 2018 Crédito: Divulgação

ENREDO ABENÇOADO

Peterson Alves, carnavalesco da Novo Império, renovou com a escola e já tem prontinho o enredo para 2021, que será anunciado depois do desfile da escola, na madrugada de sábado para domingo. Um passarinho sambista cantou no ouvido de Ziriguidum e adiantou que no ano que vem vai ter muita promessa de pãezinhos e casórios na avenida. Será, digamos, um enredo santificado. Rá!

GLITTER: A FÍSICA EXPLICA

Você sabia que o glitter, item de maquiagem de nove entre dez foliões, é feito de plástico cortado em minúsculos pedaços, pintado e coberto com camada brilhante feita de alumínio? A física explica por que o glitter gruda na pele: como as partículas são muito leves, têm mais facilidade de colar no corpo – é a chamada retenção da eletricidade estática, nome bonito para o efeito grudento desse danado.

Várias marcas lançaram opções de glitter ecológico Crédito: Reprodução Instagram @glitra.bio

MUITO CUIDADO NA HORA DE BRILHAR

O senão é que o glitter não é biodegradável e quando entra no ambiente marinho é prejudicial a peixes e moluscos. Como a coluna não quer acabar com a alegria de ninguém, já existe no mercado glitter ecológico feito com algas marinhas e farinha de arroz, por exemplo. Como se vê, nem só de bafões mundanos vive a coluna Ziriguidum. Bom desfile, nobre leitor folião, com muito brilho e pouco grude! Rá!

FALA, SAMBISTA!