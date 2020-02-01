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Renata Rasseli

Carnaval de Vitória: Camarote Zig Zag terá um desfile de vips

A Rede Gazeta vai receber convidados, patrocinadores e influencers nos dois de desfiles, 14 e 15 de fevereiro

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

01 fev 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Camarote Zig Zag 2019 Crédito: Ciro Trigo
Maely e Penha Coelho, Bruno e Andréa Giestas, Flávia e Rodrigo Almeida, Alfonso Silva e Sonia Iamonde, Carlos André de Oliveira e Rose Favalessa e Natália Valadão são presenças confirmadas no camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado da folia. Localizado no coração da Avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá open bar e open food nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro.

INFLUENCERS NA FOLIA

Renata Vervloet Crédito: Carol Machado
Além da Globeleza Erika Moura, as influencers Aeileen Varejão, Brunella Sgaria, Maria Borgo, Márcia Santos e Renata Vervloet, a maquiadora Aline Bretas e a cronista da Revista.ag Maria Sanz vão circular pelo camarote.

MIMOS DA FOLIA

O espaço beleza de O Boticário promete deixar as folionas produzidas a noite inteira. Já o sex shop Butique Bella vai distribuir mimos sensuais para os convidados. A Origens assina as camisetas da folia nas cores roxa (sexta) e laranja (sábado). Já a Todeschini Vitória vai produzir um lounge no camarote.

DIVAS DO CARNAVAL 2020

Solana Marianelli, Carol Tannure e Carol Neves Crédito: Almir Vargas

BAILE SECRETO

Sucesso absoluto em 2016, 2018 e 2019, o Baile Secreto, organizado pela dupla Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, chega à sua quarta edição no próximo dia 13 de fevereiro, no Galpão 9, na Reta da Penha, em Vitória. O baile à fantasia, somente para convidados, será animado com marchinhas antigas e sambas. O grito de carnaval é inspirado no Baile da “Vogue”. O DJ De Prá comanda a pista com marchinhas e sambas-enredo.

SAMBA NO PÉ

Patrícia Castro, Djavan Ferreira e Karla Ferreira Crédito: Monica Zorzanelli

PRÉ-FOLIA

Pedro Paulo Moyses, Thiago Garcia e Kaiky Plaster convidam para o Pré-Karnavale, neste sábado (1°), na Praia de Camburi.

CURSO DE SAMBA

Carine Cardoso e Anna Moulin Crédito: Monica Zorzanelli

LOOK DA FOLIA

Paula Deps acaba de lançar uma coleção cápsula de carnaval. Já Rachel Pires desenvolveu coleção de bodies com estampas lúdicas e bem-humoradas para a folia

PRONTAS PRA FOLIA

Lícia Tovar, Karin Pacheco e Raquel Brandão Crédito: ELANI PASSOS

SAMBA NO PÉ

Heliene Del Esposti Crédito: Monica Zorzanelli

PRONTA PRA BRILHAR

Yasmin Nunes Crédito: Carol Machado

RR FLASHS

Jônice Tristão celebra 90 anos neste sábado (1º), com celebração de Ação de Graças, seguida de festa, na Aldeia.
Mariana Buaiz convida para a inauguração do novo campus da Escola Americana de Vitória, dia 8 de fevereiro.
Rita Tristão inicia os preparativos de comemoração  dos 25 anos da Casa Cor ES 2020.
Cristhine Samorini promove ação para apoiar o setor gráfico atingido pelas fortes chuvas no ES.
Renata Malenza recebe arquitetos e designers de dentro e fora do Estado para um almoço com a dupla de chefs Kiko Sobrino e Gilberto Elkis no dia 13 de fevereiro, na Vitória Stone Fair.
A dermatologista Christina Drummond participa de congresso de medicina estética, em Paris.
Chico Lessa e Bruno Mangueira sobem ao palco do 244/Club neste sábado (1º).
Gracinha e Moyses Nader vão curtir a folia em Guarapari.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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