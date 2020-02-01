Carnaval de Vitória: Camarote Zig Zag terá um desfile de vips

Maely e Penha Coelho, Bruno e Andréa Giestas, Flávia e Rodrigo Almeida, Alfonso Silva e Sonia Iamonde, Carlos André de Oliveira e Rose Favalessa e Natália Valadão são presenças confirmadas no camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado da folia. Localizado no coração da Avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá open bar e open food nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro.
INFLUENCERS NA FOLIA
Além da Globeleza Erika Moura, as influencers Aeileen Varejão, Brunella Sgaria, Maria Borgo, Márcia Santos e Renata Vervloet, a maquiadora Aline Bretas e a cronista da Revista.ag Maria Sanz vão circular pelo camarote.
MIMOS DA FOLIA
O espaço beleza de O Boticário promete deixar as folionas produzidas a noite inteira. Já o sex shop Butique Bella vai distribuir mimos sensuais para os convidados. A Origens assina as camisetas da folia nas cores roxa (sexta) e laranja (sábado). Já a Todeschini Vitória vai produzir um lounge no camarote.
DIVAS DO CARNAVAL 2020
BAILE SECRETO
Sucesso absoluto em 2016, 2018 e 2019, o Baile Secreto, organizado pela dupla Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, chega à sua quarta edição no próximo dia 13 de fevereiro, no Galpão 9, na Reta da Penha, em Vitória. O baile à fantasia, somente para convidados, será animado com marchinhas antigas e sambas. O grito de carnaval é inspirado no Baile da “Vogue”. O DJ De Prá comanda a pista com marchinhas e sambas-enredo.
SAMBA NO PÉ
PRÉ-FOLIA
Pedro Paulo Moyses, Thiago Garcia e Kaiky Plaster convidam para o Pré-Karnavale, neste sábado (1°), na Praia de Camburi.
CURSO DE SAMBA
LOOK DA FOLIA
Paula Deps acaba de lançar uma coleção cápsula de carnaval. Já Rachel Pires desenvolveu coleção de bodies com estampas lúdicas e bem-humoradas para a folia
PRONTAS PRA FOLIA
SAMBA NO PÉ
PRONTA PRA BRILHAR
RR FLASHS
Jônice Tristão celebra 90 anos neste sábado (1º), com celebração de Ação de Graças, seguida de festa, na Aldeia.
Mariana Buaiz convida para a inauguração do novo campus da Escola Americana de Vitória, dia 8 de fevereiro.
Rita Tristão inicia os preparativos de comemoração dos 25 anos da Casa Cor ES 2020.
Cristhine Samorini promove ação para apoiar o setor gráfico atingido pelas fortes chuvas no ES.
Renata Malenza recebe arquitetos e designers de dentro e fora do Estado para um almoço com a dupla de chefs Kiko Sobrino e Gilberto Elkis no dia 13 de fevereiro, na Vitória Stone Fair.
A dermatologista Christina Drummond participa de congresso de medicina estética, em Paris.
Chico Lessa e Bruno Mangueira sobem ao palco do 244/Club neste sábado (1º).
Gracinha e Moyses Nader vão curtir a folia em Guarapari.