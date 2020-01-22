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  • Carnaval 2020: Vem aí a 4ª edição do famoso Baile Secreto
Renata Rasseli

Carnaval 2020: Vem aí a 4ª edição do famoso Baile Secreto

A dupla Maria Sanz Martins e Luciana Almeida recebe foliões no próximo dia 13 de fevereiro, no Galpão 9, na Reta da Penha

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 03:00

Públicado em 

22 jan 2020 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luciana Almeida, Dj Alessandro De Prá e Maria Sanz: no Baile Secreto de 2019 Crédito: Mônica Zorzanelli
Sucesso absoluto em 2016, 2018 e 2019, o Baile Secreto, organizado pela dupla Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, chega à sua quarta edição no próximo dia 13 de fevereiro, no Galpão 9, na Reta da Penha, em Vitória. O baile à fantasia, somente para convidados, será animado com marchinhas antigas e sambas. O grito de carnaval é inspirado no Baile da “Vogue” e transforma o galpão num verdadeiro desfile de fantasias e glamourosas. O DJ De Prá comanda a pista com marchinhas, sambas-enredo

ALMOÇO

Teresa e Fernanda Bedran: em almoço na Aldeia, em Guarapari Crédito: Mônica Zorzanelli

RODA DE CONVERSA E FOLIA

O evento Prosas Literárias recebe Jace Theodoro nesta quarta-feira, dia 22,  no Thelema, Centro de Vitória. Jace participa de um bate-papo com a plateia, falando sobre seu novo livro "Olhar de aceno para os lados", o processo criativo e as várias frentes de sua atuação artística, além de autografar o livro. E, como titular da coluna Ziriguidum e comentarista de carnaval da Rede Gazeta, claro que a folia capixaba também vai entrar na roda de conversa.

VERÃO 2020

João Vitor Guimarães Vaz, Marcella Vieira, Patricia Ruete e Cornelio Brennand: no evento Só Track Boa,  em Meaípe Crédito: Leo Gurgel
Frederico Rezende e Lukas Ruiz Hespanhol, o DJ Vintage Culture: na Península de Meaípe T Crédito:  Alisson Demetrio

JANTAR COM OS MODESTOS

Emerson Cabral e Ueber Moreira Crédito: divulgação
Emerson Cabral e Ueber Moreira recebem hoje para lançamento do "Jantando com os modestos - Emerson & Ueber", nova empreitada da dupla. Duas vezes por mês, sempre às quartas-feiras, os restauranters receberão  seis pessoas na cozinha/sala integrada da casa deles, em Jaburuna, Vila Velha.  "Além de degustar um menu completo de jantar delicioso, nossos convidados vão interagir com os dois cozinheiros, compartilhando técnicas e truques da culinária do Modéstia. Todo evento terá cardápio novo. Uma oportunidade de reunir amigos, parceiros de negócios, em um ambiente reservado, com privacidade e exclusividade", explica Emerson. 

ENCONTRO DE VERÃO

Idalberto Moro convida para o Encontro de Verão Sincades, dia 1º de fevereiro, a partir do meio-dia, na Fazenda Meaípe. 

SAMBA NO PÉ

Karla Ferreira e Patrícia Castro convidam para um curso de samba, com o professor Djavan Ferreira, de 27 a 31 deste mês, na Duetto. 

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CARNAVAL

Pedro Sacramento, Sérgio Majeski, Luiz Paulo Vellozo Lucas e Bruno Lima: no ensaio da Unidos da Piedade Crédito: Bruno Leão

NOVO RESTAURANTE DE VILA VELHA

Vila Velha, mais precisamente na Praia da Costa, vai ganhar um novo restaurante gastronômico. Leonardo Freitas e João Vitor Guimarães Vaz  inauguram, em breve, o Ugo Restaurante, na Praia da Costa. 

COLEÇÃO DE CARNAVAL

Laila Castiglioni  convida para o lançamento de sua coleção de acessórios de Carnaval 2020, neste sábado (25), na Empório Life, Praia do Canto. 

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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