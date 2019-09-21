Capixabas já percorrem 50 mil quilômetros por mês com patinetes elétricos

O médico Rodolfo Venturim vendeu o carro e usa patinete no trajeto para casa Crédito: Vitor Jubini

Passear de patinete elétrico compartilhado tem sido um dos passatempos preferidos da manhã de domingo de quem mora ou visita Vitória . No entanto, o equipamento também está ganhando espaço como meio de transporte nos horários de pico do trânsito, durante a semana. Por mês, os usuários percorrem cerca de 50 mil quilômetros.

O levantamento é da Grow, holding responsável pelas bicicletas e patinetes compartilhados. Com os quilômetros percorrido pelos usuários dos dois veículos, esse número sobe para 145 mil quilômetros por mês, ou seja, o suficiente para irmos e voltarmos 140 vezes de Vitória para o Rio de Janeiro.

“É uma operação de muito sucesso em Vitória. Por exemplo, a capital capixaba tem uma população menor que o Rio de Janeiro e que tem 150 mil quilômetros rodados por mês, uma diferença de apenas 5 mil quilômetros”, observou Fernanda Laranja, gerente de relações governamentais e institucionais da Grow.

Nas análises da Grow, o domingo é o dia que os patinetes são mais usados, com pico às 10 horas. Durante a semana, o horário de intensificação de uso é exatamente das 17h às 20h, quando é usado para o retorno para casa, após o expediente, ou relaxamento na orla.

“É uma cidade densificada, de pequenas distâncias, o ambiente da cidade colabora muito em questão de infraestrutura, sendo calçadas de qualidade, ciclofaixas e ciclovias. Você tira o carro da rua. Falamos de saúde, bem estar, zero emissão de qualquer tipo de poluente”, pontua Fernanda Laranja.

Coincidência ou não, o Dia Mundial Sem Carro, celebrado todo ano no dia 22 de setembro, caiu hoje, em um domingo. A data, comemorada em vários países, tem como objetivo estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel.

VENDEU O CARRO

O médico Rodolfo Venturim, 32 anos, vendeu o carro depois de perceber que a ida e a volta do trabalho para casa era mais vantajosa se feita com modais compartilhados.

Ele sai de Jardim da Penha, por volta das 7h30, já de bicicleta compartilhada. “Eu usava o carro todo dia, porém, quando meus horários passaram a ser mais fixos, passei a usar a bicicleta. É a atividade física do dia, me deixa mais disposto. Gasto cerca de 20 minutos até meu trabalho em Jardim Camburi. Na volta, para relaxar, eu uso o patinete”, contou Rodolfo.

Na ponta do lápis, o médico disse que do valor da viagem do patinete seria o mesmo que uma viagem de motorista de aplicativo, enquanto a bicicleta sai por cerca de R$ 2.

O carro parado na garagem acabou sendo desnecessário. “Minha esposa tem carro e trabalha mais longe. Então, vendemos o meu e usamos o valor para termos apenas um carro pra família, só que mais confortável”, descreveu.

VITÓRIA É 2ª NO RANKING DE BIKE COMPARTILHADA

Meio de transporte de longa data, a bicicleta na versão compartilhada - que pode ser deixada após o uso, sem ter base - virou a opção de quem quer fugir do trânsito. Nos dias da semana, a utilização delas varia de 90% a 100% do total de bikes disponíveis em Vitória.

Entre as 15 cidades onde a empresa Grow presta serviço, Vitória está em 2º lugar no ranking das que mais usam bicicletas compartilhadas, atrás apenas de São Paulo. E o horário de uso mais intenso é exatamente das 17h às 19h, período em que motoristas da cidade ficam reféns de vários pontos de engarrafamento.

“As bicicletas têm um perfil para usuários que vão para a escola, faculdade e trabalho. Por ter uma orla, os motoristas têm poucas saídas quando o trânsito fica intensificado, apesar das distâncias serem curtas. A bicicleta e o patinete aparecem como alternativa. É mudar a cultura do carro. O objetivo é que a pessoa deixe de usar o automóvel em curtas distâncias e se aproprie desses equipamentos sustentáveis para fazer o seu deslocamento”, enfatizou Fernanda Laranja.

Além de apurar a utilização dos equipamentos, a pesquisa da Grow identificou a necessidade de melhoria da malha viária de algumas regiões, como Bairro República e Jardim da Penha.

FIQUE ATENTO

REGRAS

IDADE

Em Vitória, apenas maiores de 16 anos podem andar de patinete elétrico. E os equipamentos só podem trafegar em calçadas, ciclovias e ciclofaixas, com exceção do trajeto feito ruas de lazer nos domingos e feriados.

VELOCIDADE

Nas calçadas, a velocidade máxima permitida é de 6 quilômetros por hora. Nas ciclovias e ciclofaixas, pode chegar a 20 km/h.

ACESSÓRIOS

Não há multas previstas nem há obrigatoriedade para uso de capacetes. No entanto, as empresas responsáveis pelos equipamentos devem instalar placas orientando sobre o uso de acessórios de segurança.

DICAS DE SEGURANÇA

Planeje o caminho antes de sair

Use sempre o capacete ajustado

Não trafegue com mais de uma pessoa

Sempre dê preferência ao pedestre

Não use celular ou fone de ouvido enquanto conduz a bicicleta ou patinete

Respeite os semáforos e demais sinalizações de trânsito

Nunca conduza os equipamentos se tiver ingerido bebida alcoólica

Segure o guidão com as duas mãos

Fique atento a irregularidades nas vias, como buracos e desníveis, bem como a galhos e árvores que possam oferecer risco no trajeto.