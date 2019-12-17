Capixaba que estuda zap bolsonarista é ameaçado e volta para os EUA

David Nemer, que é de Vitória, é reconhecido no mundo como referência em pesquisa de campanhas políticas, fake news e grupos de WhatsApp Crédito: Álbum de família

É de Vitória o professor na Universidade de Virgínia (EUA) que relatou sofrer ameaças virtuais depois de divulgar resultados de sua pesquisa em andamento sobre grupos bolsonaristas no WhatsApp. Na última semana, o capixaba deixou São Paulo às pressas, depois de receber e-mail anônimo sugerindo que ele tomasse cuidado, e também uma foto sua em um parque que ele tinha frequentado dias antes.

Nemer pesquisa campanhas políticas, fakenews e grupos de WhatsApp. Em entrevista ao portal UOL, o pesquisador disse que não é a primeira vez que recebe ameaças. “Toda vez que publico artigo, que sai uma entrevista minha, me mandam um e-mail de intimidação. Mas dessa vez mandaram uma foto minha, me seguiram”, afirma. O pesquisador fez boletim de ocorrência e foi orientado a pegar o primeiro voo de volta aos EUA, onde mora há 10 anos.

"O objetivo das fake news não é somente desinformar ou forçar uma agenda política, elas também esgotam o seu pensamento crítico para alienar a verdade." David Nemer - Professor e pesquisador da Universidade da Virgínia (EUA), no Twitter

Segundo o seu irmão, o advogado Alberto Nemer, David não tem planos de voltar tão cedo ao Brasil. “Vai demorar. A Polícia Federal pediu para ele aguardar até que se apurem os fatos”.

O professor é reconhecido no mundo como referência em pesquisa de campanhas políticas, fake news e grupos de WhatsApp. Para Davi, a principal suspeita é que o autor das ameaças faça parte de grupos bolsonaristas estudados por ele.