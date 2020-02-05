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Curadas para Amar

Capixaba prega em acampamento para mulheres na Canção Nova

O evento acontece neste final de semana. A organização espera 17 mil participantes

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 21:11

Públicado em 

04 fev 2020 às 21:11
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Katia Roldi é coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão Charis Brasil Crédito: Divulgação
Neste fim de semana, 7 a 9 de fevereiro de 2020, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Acampamento Curadas para Amar, com tema: “Eu vi o Senhor”. Toda programação é gratuita e terá como foco a transformação e cura interior das participantes.
A cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, participará da Oração da Manhã, no domingo (9) às 8h20, juntamente com os missionários: padre Roger Luis e Vanúsia Maria. 
São esperados 17 mil participantes nesses três dias de evento, que também terá pregação com a doutora em Teologia Bíblica e presidente da Comissão Teológica do Charis (Serviço Internacional de Renovação Carismática), Mary Healy, juntamente com a Coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão Charis Brasil, Katia Roldi, no sábado (8), às 9h10, com tema: “Conhecendo Jesus e o poder da sua ressurreição”.
Nas noites de sexta e sábado, às 21h, as participantes poderão conferir uma programação musical, com show de Ana Gabriela, da comunidade Shalom na sexta, e no sábado, “Noite Oracional” com os membros da comunidade Canção Nova: Juliana de Paula, Luzia Santiago, Rogéria Moreira, Salette Ferreira e Sônia Venâncio.
As atividades se encerram no domingo com missa, às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida por padre Roger Luis. Todo evento é aberto ao público e não é necessária inscrição para participar. 

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