Capixaba prega em acampamento para mulheres na Canção Nova

Katia Roldi é coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão Charis Brasil Crédito: Divulgação

Neste fim de semana, 7 a 9 de fevereiro de 2020, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Acampamento Curadas para Amar, com tema: “Eu vi o Senhor”. Toda programação é gratuita e terá como foco a transformação e cura interior das participantes.

A cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, participará da Oração da Manhã, no domingo (9) às 8h20, juntamente com os missionários: padre Roger Luis e Vanúsia Maria.

São esperados 17 mil participantes nesses três dias de evento, que também terá pregação com a doutora em Teologia Bíblica e presidente da Comissão Teológica do Charis (Serviço Internacional de Renovação Carismática), Mary Healy, juntamente com a Coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão Charis Brasil, Katia Roldi, no sábado (8), às 9h10, com tema: “Conhecendo Jesus e o poder da sua ressurreição”.

Nas noites de sexta e sábado, às 21h, as participantes poderão conferir uma programação musical, com show de Ana Gabriela, da comunidade Shalom na sexta, e no sábado, “Noite Oracional” com os membros da comunidade Canção Nova: Juliana de Paula, Luzia Santiago, Rogéria Moreira, Salette Ferreira e Sônia Venâncio.