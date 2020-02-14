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Renata Rasseli

Capixaba assina os kimonos de Ivete Sangalo para o carnaval

Maria Sanz Martins criou quatro peças para a musa baiana usar nos dias de folia do Carnaval de Salvador

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

14 fev 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maria Sanz Martins Crédito: Cloves Louzada
A estilista capixaba Maria Sanz Martins é uma das responsáveis por vestir o furacão Ivete Sangalo durante a folia do Carnaval de Salvador 2020. Os kimonos - de seda pura - da grife de Maria serão usados pela cantora no pré-show. Eles têm nome de Ivete bordado nas costas. A parceria nasceu em um show que ela fez em Guarapari durante o verão, quando as duas foram apresentadas. A irmã de Ivete, Cynthia Sangalo, já foi às redes sociais para mostrar os detalhes da chegada da encomenda.
Kimono Maria Sanz para Ivete Sangalo Crédito: Divulgação
Kimonos by Maria Sanz Martins para   Crédito: Divulgação

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Comentário de Ivete Sangalo no Instagram de Maria Sanz Crédito: Divulgação

QUIMONO MARIA SANZ NO GNT

A cantora Gaby Amarantos também desfilou pelo programa "Saia Justa" do canal GNT com um kimono de seda estampado by Maria Sanz. 
Quimono Maria Sanz para Gaby Amarantos Crédito: Divulgação

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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