Capixaba assina os kimonos de Ivete Sangalo para o carnaval

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#Repost @gabyamarantos ・・・ Cantando kas zamigles no XANAOKÊ. #saiajusta @gnt ♥️ —— Aiiiiiii, quanta alegria ver essa fêmea poderosa, incorporada de suas verdades, usando o #kimono que eu faço no melhor programa da TV! —— [Isso tem que ser um sinal de que a mensagem tá chegando ♥️?? kimono não é roupa, é veste, amuleto, uma espécie de força.] —— Obrigada, Gaby por ser essa fonte plena ⛲️ de arte e voz para o feminino. Te honro.⚡️