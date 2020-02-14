Capixaba assina os kimonos de Ivete Sangalo para o carnaval

A estilista capixaba Maria Sanz Martins é uma das responsáveis por vestir o furacão Ivete Sangalo durante a folia do Carnaval de Salvador 2020. Os kimonos - de seda pura - da grife de Maria serão usados pela cantora no pré-show. Eles têm nome de Ivete bordado nas costas. A parceria nasceu em um show que ela fez em Guarapari durante o verão, quando as duas foram apresentadas. A irmã de Ivete, Cynthia Sangalo, já foi às redes sociais para mostrar os detalhes da chegada da encomenda.
QUIMONO MARIA SANZ NO GNT
A cantora Gaby Amarantos também desfilou pelo programa "Saia Justa" do canal GNT com um kimono de seda estampado by Maria Sanz.