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Leonel Ximenes

Câmara quer divulgação do nome dos servidores que estão trabalhando em Vitória

Projeto determina que Legislativo e Executivo divulguem a relação dos funcionários que estão de serviço naquele momento na entrada principal das repartições públicas

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

14 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O nome dos servidores, pelo projeto, deve ser divulgado na entrada das repartições públicas Crédito: Divulgação
Câmara de Vitória aprovou, na quarta-feira (12), o projeto de lei que obriga os Poderes Executivo e Legislativo a divulgar, na entrada principal das suas repartições, os nomes dos servidores comissionados que estiverem em serviço no momento. A divulgação deverá incluir número da matrícula, cargo e carga horária dos funcionários, além dos nomes dos responsáveis administrativos e das chefias.
Já os relatórios dos servidores comissionados que realizam trabalhos externos deverão ser disponibilizados para que toda a população tenha acesso.

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“A ideia é ampliar os mecanismos de transparência dos equipamentos públicos, oferecendo aos órgãos fiscalizadores, à imprensa e à população novos meios de acesso à informação pública. Esperamos que a Prefeitura de Vitória tenha a sensibilidade de sancionar o projeto”, afirmou o vereador Roberto Martins (PTB), um dos autores do projeto junto com Davi Esmael (PSB), Neuzinha de Oliveira (PSDB) e Mazinho dos Anjos (PSD).
O projeto agora vai para o prefeito Luciano Rezende (Cidadania), para sanção ou veto.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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