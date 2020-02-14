Câmara quer divulgação do nome dos servidores que estão trabalhando em Vitória

A Câmara de Vitória
aprovou, na quarta-feira (12), o projeto de lei que obriga os Poderes Executivo e Legislativo a divulgar, na entrada principal das suas repartições, os nomes dos servidores comissionados que estiverem em serviço no momento. A divulgação deverá incluir número da matrícula, cargo e carga horária dos funcionários, além dos nomes dos responsáveis administrativos e das chefias.
Já os relatórios dos servidores comissionados que realizam trabalhos externos deverão ser disponibilizados para que toda a população tenha acesso.
“A ideia é ampliar os mecanismos de transparência dos equipamentos públicos, oferecendo aos órgãos fiscalizadores, à imprensa e à população novos meios de acesso à informação pública. Esperamos que a Prefeitura de Vitória tenha a sensibilidade de sancionar o projeto”, afirmou o vereador Roberto Martins (PTB), um dos autores do projeto junto com Davi Esmael (PSB), Neuzinha de Oliveira (PSDB) e Mazinho dos Anjos (PSD).