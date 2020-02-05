Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Câmara de Vitória devolve R$ 1,1 milhão. Mas não estava faltando dinheiro?
Leonel Ximenes

Câmara de Vitória devolve R$ 1,1 milhão. Mas não estava faltando dinheiro?

Em novembro, Legislativo pressionou a prefeitura, alegando que não tinha recursos para suas despesas,  recebeu R$ 830 mil a mais, e agora acabou devolvendo verba

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 15:43

Públicado em 

05 fev 2020 às 15:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Câmara de Vitória: dinheiro falta, dinheiro sobra? Crédito: CMV
Depois de tanta polêmica no final do ano passado, quando chegou a pedir à Prefeitura de Vitória R$ 2 milhões extras para cobrir suas despesas, a presidência da Câmara de Vereadores anuncia agora que vai devolver aos cofres públicos R$ 1.095.985,94 que sobraram no caixa da Casa.
Em novembro, o presidente da Câmara, Cléber Félix (PP) criou uma polêmica com o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) ao pedir mais R$ 2 milhões para cobrir despesas do Legislativo, que já tinha um orçamento de R$ 27,7 milhões para o exercício de 2019. Logo depois, Félix deu uma recuada e solicitou R$ 1,5 milhão de suplementação.
Adversário político do presidente da CMV, o prefeito foi às redes sociais e mandou um recado explícito para Cléber Félix: “Não é me dá mais dinheiro. É gaste melhor o dinheiro público e economize”.

Veja Também

Crise econômica explode em crise política na Câmara de Vitória

Falta de dinheiro no orçamento da Câmara de Vitória divide vereadores

Presidente da Câmara de Vitória pede mais R$ 2 milhões a Luciano

Finalmente, em dezembro, a prefeitura fez um acordo com o Legislativo e liberou, por decreto, mais R$ 600 mil para a Câmara da Capital pagar salários dos vereadores e dos servidores da Casa e a Previdência.
O presidente da Câmara, entretanto, não ficou satisfeito: “O valor repassado não representa o solicitado”, disse na época Félix, que é pré-candidato a prefeito de Vitória.
Além dos R$ 600 mil liberados em dezembro, a CMV já havia recebido, como suplementação da PMV, R$ 66.250 em 6 de novembro e R$ 164.672 em 1º de novembro. O total de repasses extras foi de R$ 830.922, como admitiu o próprio Legislativo municipal.
Segundo a assessoria da CMV, o valor que está sendo devolvido agora não diz respeito só ao ano de 2019.

ANTECESSOR DE FÉLIX QUER DINHEIRO NA EDUCAÇÃO

Antecessor de Félix na presidência do Legislativo da Capital, o vereador Vinícius Simões (Cidadania), aliado de Luciano Rezende, enviou um ofício pedindo ao presidente Cléber Félix que devolva o recurso não utilizado para o setor de Educação de Vitória: “Onde devem ser usados estes recursos públicos, na Câmara de Vereadores ou nas escolas da cidade? Óbvio que nas escolas. O presidente precisa devolver dinheiro da população para as escolas”, destacou Simões.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Luciano Rezende Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados