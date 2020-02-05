Câmara de Vitória devolve R$ 1,1 milhão. Mas não estava faltando dinheiro?

Câmara de Vitória: dinheiro falta, dinheiro sobra? Crédito: CMV

Em novembro, o presidente da Câmara, Cléber Félix (PP) criou uma polêmica com o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) ao pedir mais R$ 2 milhões para cobrir despesas do Legislativo, que já tinha um orçamento de R$ 27,7 milhões para o exercício de 2019. Logo depois, Félix deu uma recuada e solicitou R$ 1,5 milhão de suplementação.

Adversário político do presidente da CMV, o prefeito foi às redes sociais e mandou um recado explícito para Cléber Félix: “Não é me dá mais dinheiro. É gaste melhor o dinheiro público e economize”.

O presidente da Câmara, entretanto, não ficou satisfeito: “O valor repassado não representa o solicitado”, disse na época Félix, que é pré-candidato a prefeito de Vitória.

Além dos R$ 600 mil liberados em dezembro, a CMV já havia recebido, como suplementação da PMV, R$ 66.250 em 6 de novembro e R$ 164.672 em 1º de novembro. O total de repasses extras foi de R$ 830.922, como admitiu o próprio Legislativo municipal.

Segundo a assessoria da CMV, o valor que está sendo devolvido agora não diz respeito só ao ano de 2019.

ANTECESSOR DE FÉLIX QUER DINHEIRO NA EDUCAÇÃO