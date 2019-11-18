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  • Câmara de Linhares desiste do aumento de 78% no salário dos vereadores
Leonel Ximenes

Câmara de Linhares desiste do aumento de 78% no salário dos vereadores

Reajuste agora será 27,6%;  a partir de 2021, os parlamentares, que hoje ganham R$ 6,1 mil, vão passar a ganhar R$ 7,9 mil

Públicado em 

18 nov 2019 às 16:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Câmara de Linhares: salário maior para os 13 vereadores a partir de 2021 Crédito: Divulgação
A Câmara de Linhares recuou e desistiu do aumento de 78% no salário dos seus vereadores. Segundo o presidente da Casa, Ricardo Bonomo Vasconcelos, o reajuste agora será de 27,6%, correspondente à inflação acumulada de cinco anos. Com o novo cálculo, os 13 parlamentares linharenses passarão a ganhar, a partir do ano que vem, R$ 7,9 mil.
Pelo projeto anterior, o salário  13 vereadores passaria dos atuais R$ 6,1 mil para R$ 10.918 a partir de 2021, representando 11 anos de recomposição inflacionária, segundo o presidente.
“Sensível às manifestações populares, após ouvir os principais segmentos da sociedade e consciente de seu papel perante a comunidade linharense, a Câmara Municipal, por meio de seus membros, decidiu tornar sem efeito o referido projeto de lei, e apresentar nova proposição para discussão e deliberação do plenário da Câmara”, escreveu Bonomo nas redes sociais

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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