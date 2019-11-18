Câmara de Linhares desiste do aumento de 78% no salário dos vereadores

Câmara de Linhares: salário maior para os 13 vereadores a partir de 2021 Crédito: Divulgação

A Câmara de Linhares recuou e desistiu do aumento de 78% no salário dos seus vereadores. Segundo o presidente da Casa, Ricardo Bonomo Vasconcelos, o reajuste agora será de 27,6%, correspondente à inflação acumulada de cinco anos. Com o novo cálculo, os 13 parlamentares linharenses passarão a ganhar, a partir do ano que vem, R$ 7,9 mil.

Pelo projeto anterior, o salário 13 vereadores passaria dos atuais R$ 6,1 mil para R$ 10.918 a partir de 2021, representando 11 anos de recomposição inflacionária, segundo o presidente.