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VITOR VOGAS

Câmara aprova anistia a PMs grevistas do ES

A proposta, agora, segue para o Senado e ainda vai precisar da sanção do presidente da República

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 12:32

Públicado em 

06 dez 2018 às 12:32
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Letícia Gonçalves - interina
Mulheres de PMs bloquearam a entrada de batalhões da PM no Espírito Santo Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
A Câmara dos Deputados aprovou, na manhã desta quinta-feira (06), o projeto de lei que prevê anistia aos policiais militares do Espírito Santo acusados de envolvimento na greve da corporação, que ocorreu em fevereiro de 2017. A proposta, agora, segue para o Senado.
O projeto de lei da anistia é de autoria do deputado Alberto Fraga (DEM-DF), coronel da reserva e representante da chamada “bancada da bala”. O deputado Carlos Manato (PSL-ES) propôs o regime de urgência aprovado em julho. Manato é também autor e um projeto similar, apensado ao PL 6882/2017, que passou pelo crivo do plenário.
> Greve da PM: capitão é condenado a dois anos de prisão
Coincidentemente ou não, a aprovação desta quinta se deu no dia que Manato, que tem lugar na Mesa Diretora, presidia a sessão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), de acordo com o próprio Manato, era contrário à proposta. "Mas desta vez fui eu que fiz a pauta", conta. Na hora da votação, o deputado diz ainda que cedeu a presidência para um colega, uma vez que não poderia conduzir votação de projeto do qual é coautor.
> PMs capixabas são denunciados no Rio por desacato ao Exército
A anista abrange "os crimes previstos no Código Penal Militar e as infrações disciplinares conexas, bem como os crimes definidos no Código Penal e nas leis penais especiais".
"Agora vai para o Senado. Vou conversar com Eunício (Eunício Oliveira, presidente do Senado) agora para a gente votar semana que vem", diz Manato. Para valer, a anistia ainda precisaria da sanção do presidente da República. 
A votação foi simbólica, ou seja, não nominal, e a aprovação, unânime.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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