Remédios, armas e munição apreendidos pela polícia no bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: José Renato Campos

Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), com apoio da cadela Aretha, do K9 do 6º batalhão, na noite da última quinta-feira (12), prendeu em flagrante três pessoas com armas, entorpecentes e medicamentos, no bairro Santo Antônio, em Vitória. Uma operação da, por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), com apoio da cadela Aretha, do K9 do 6º batalhão, na noite da última quinta-feira (12), prendeu em flagrante três pessoas com armas, entorpecentes e medicamentos, no bairro Santo Antônio, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Cadela policial encontra droga em painel de carro em Vitória

Os detidos são Patrick Christopher Duque, de 22 anos, Anderson de Castro Rios, de 30 anos, e Kleber Souza do Nascimento, de 32 anos.

A operação foi deflagrada após denúncias anônimas. A polícia foi até à casa de Anderson, no bairro Santo Antônio, onde encontrou armas, munição, balança de precisão e pedaços de drogas. Em seguida, Patrick chegou na casa portando medicamentos.

As denúncias recebidas pela polícia indicavam que um carro (Corolla branco) servia para a distribuição das drogas. Os policias pediram a localização do carro, que foi informada pelos dois detidos. Chegando próximo ao veículo, a polícia prendeu Kleber, que estava pronto para sair com o carro. Dentro do veículo os policias encontraram armas.

O carro foi levado para o pátio do Denarc, onde a cadela Aretha indicou a presença de drogas no carro.

Histórico criminal

Dois dos três detidos possuem histórico criminal. Patrick, de 22 anos, já possui outras passagens pela polícia. Em 2015, quando ainda tinha 17 anos, ele matou a namorada com fios. Ele foi apreendido, passou pela ressocialização e, no ano seguinte, foi liberado. Além do assassinato, o detido já foi preso também por posse ilegal de arma de fogo, lesão corporal e dirigir sem CNH.

Patrick Christopher Duque, de 22 anos, já cumpriu medida socioeducativa por matar a namorada quando era menor Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

O outro detido que possui passagem pela polícia é Kleber Souza do Nascimento, por posse ilegal de arma de fogo.