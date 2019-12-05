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Leonel Ximenes

Cadela é dama de honra de casamento em cartório de Vitória

Laika de Medeiros Abrahão, o nome da pet,  foi autorizada pelo juiz de paz a participar da união do  casal Márcia e Isabella, que trata a cachorrinha como filha

Públicado em 

05 dez 2019 às 12:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Isabella segura a cachorrinha Laika no colo durante o casamento com Márcia no cartório Crédito: Flávia Cosmo
Laika de Medeiros Abrahão tem 1 ano e sete meses. Na última segunda-feira ela viveu uma das maiores emoções de sua curta vida: foi dama de honra de um casamento. Mas não é algo comum uma menina cumprir essa tão bela missão social? Sim, comum se Laika fosse de fato uma “menina”. Ela, no entanto, é uma cadela. Uma bela e graciosa cadela da raça Shih Tzu.
O pet é tratado como autêntica filha da servidora pública Márcia Abrahão e da sua companheira, a assistente administrativo-financeiro Isabella de Medeiros Lima, que se casaram no último dia 2 no Cartório Sarlo, no Centro de Vitória.
Para que Laika fosse dama de honra foi necessária a autorização do juiz de paz. Segundo Márcia, é a primeira vez que um pet entra no Cartório Sarlo para participar de um casamento. “Argumentei com os funcionários que a Laika faz parte da família, não tinha outra opção. Disse que ia levá-la porque ela é minha filha, que ela seria dama de honra do nosso casamento e iria levar as nossas alianças.”
"A Laika tem nome e sobrenome e um guarda-roupa exclusivo com roupinhas só dela. Ela segue a vida de um ser que tratamos com todo o respeito"
Márcia Abrahão - Servidora pública e noiva
De acordo com Márcia, os funcionários foram consultar o juiz de paz, que acabou autorizando a participação da cachorrinha. “As pessoas precisam saber que podem levar seu animalzinho para casamentos em cartórios”, diz Márcia.
O casamento foi realizado às 14h30. Laika passou a manhã do grande dia sendo produzida num pet em Itaparica, Vila Velha. Para não fazer feio na cerimônia, a cadela foi submetida a massagem e hidratação. “Ela foi toda preparada para ficar calma, tranquila, relaxada”, conta Márcia. “Teve todo um ritual para ela estar pronta em torno das 13h, uma hora e meia antes da cerimônia.”
Laika se comportou exemplarmente e nem sequer latiu na cerimônia Crédito: Flávia Cosmo
Além das sessões de relaxamento, cadela que se preze é exigente no visual. Laika foi penteada, arrumada e recebeu um vestido todo bordado com organza [tipo de tecido leve e armado] e pérolas. A pet recebeu também um laço especial para a ocasião e o cabelo foi enfeitado com flores e pérolas. Um luxo. “Como pet, ela estava perfeita para um casamento”, se orgulha Márcia.
A cerimônia no cartório teve uma parte religiosa. “Rezamos o Pai-Nosso, a Ave-Maria e a Salve-Rainha, para a gente receber a proteção de Deus. Tenho certeza de que recebemos a bênção do Senhor. Tudo foi muito diferente, pra Laika e pra nós [o casal], que nos relacionamos há sete anos. Senti necessidade de regularizar a nossa vida, o nosso casamento.”
A estrelinha do casamento se comportou como uma autêntica dama, ficou quieta o tempo todo e nem sequer latiu durante a solenidade no cartório.
Que a família (Márcia, Isabella e Laika) seja feliz para sempre!
Laika foi enfeitada com vestido de renda e com pérolas, além de ter recebido um laço especial para o casamento Crédito: Flávia Cosmo

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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