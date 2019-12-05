Cadela é dama de honra de casamento em cartório de Vitória

Isabella segura a cachorrinha Laika no colo durante o casamento com Márcia no cartório Crédito: Flávia Cosmo

Laika de Medeiros Abrahão tem 1 ano e sete meses. Na última segunda-feira ela viveu uma das maiores emoções de sua curta vida: foi dama de honra de um casamento. Mas não é algo comum uma menina cumprir essa tão bela missão social? Sim, comum se Laika fosse de fato uma “menina”. Ela, no entanto, é uma cadela. Uma bela e graciosa cadela da raça Shih Tzu.

O pet é tratado como autêntica filha da servidora pública Márcia Abrahão e da sua companheira, a assistente administrativo-financeiro Isabella de Medeiros Lima, que se casaram no último dia 2 no Cartório Sarlo, no Centro de Vitória.

Para que Laika fosse dama de honra foi necessária a autorização do juiz de paz. Segundo Márcia, é a primeira vez que um pet entra no Cartório Sarlo para participar de um casamento. “Argumentei com os funcionários que a Laika faz parte da família, não tinha outra opção. Disse que ia levá-la porque ela é minha filha, que ela seria dama de honra do nosso casamento e iria levar as nossas alianças.”

"A Laika tem nome e sobrenome e um guarda-roupa exclusivo com roupinhas só dela. Ela segue a vida de um ser que tratamos com todo o respeito" Márcia Abrahão - Servidora pública e noiva

De acordo com Márcia, os funcionários foram consultar o juiz de paz, que acabou autorizando a participação da cachorrinha. “As pessoas precisam saber que podem levar seu animalzinho para casamentos em cartórios”, diz Márcia.

O casamento foi realizado às 14h30. Laika passou a manhã do grande dia sendo produzida num pet em Itaparica, Vila Velha. Para não fazer feio na cerimônia, a cadela foi submetida a massagem e hidratação. “Ela foi toda preparada para ficar calma, tranquila, relaxada”, conta Márcia. “Teve todo um ritual para ela estar pronta em torno das 13h, uma hora e meia antes da cerimônia.”

Laika se comportou exemplarmente e nem sequer latiu na cerimônia Crédito: Flávia Cosmo

Além das sessões de relaxamento, cadela que se preze é exigente no visual. Laika foi penteada, arrumada e recebeu um vestido todo bordado com organza [tipo de tecido leve e armado] e pérolas. A pet recebeu também um laço especial para a ocasião e o cabelo foi enfeitado com flores e pérolas. Um luxo. “Como pet, ela estava perfeita para um casamento”, se orgulha Márcia.

A cerimônia no cartório teve uma parte religiosa. “Rezamos o Pai-Nosso, a Ave-Maria e a Salve-Rainha, para a gente receber a proteção de Deus. Tenho certeza de que recebemos a bênção do Senhor. Tudo foi muito diferente, pra Laika e pra nós [o casal], que nos relacionamos há sete anos. Senti necessidade de regularizar a nossa vida, o nosso casamento.”

A estrelinha do casamento se comportou como uma autêntica dama, ficou quieta o tempo todo e nem sequer latiu durante a solenidade no cartório.

Que a família (Márcia, Isabella e Laika) seja feliz para sempre!