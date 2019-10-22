"Busquem luz e não morte", pede pai de jovem morto após uso de drogas

"Tragam luz para as suas vidas e não a morte", desabafou, aos prantos, o pai de Filippe Siqueira Khroling, de 24 anos, que faleceu na tarde desta segunda-feira (21), após nove dias internado em estado grave por overdose por uso de mescalina durante uma rave em Guarapari.
Muito abalado, o pai do rapaz, que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem de A Gazeta no velório do filho e contou desde quando recebeu a notícia de que Filippe estava internado até o momento da morte. Ele faz um apelo para que os filhos evitem o que ele chamou de "mundo ilusório", em referência ao uso de drogas.
Durante o depoimento forte, o pai relata que Filippe sempre ia a festas rave e que chegou a enviar uma mensagem para a mãe dizendo que estava tudo bem e que voltaria para casa no dia seguinte. Confira a entrevista:
Como vocês ficaram sabendo que Filippe havia sofrido uma overdose?
Ele saiu para uma festa no sábado (12) e ainda passou uma mensagem para a mãe falando: "Mãe, está tudo bem aqui, agora eu estou indo (para a festa). Amanhã eu estou de volta". Nós estávamos em Ubu, em Anchieta, que é próximo ao local que ele estava, e o meu filho saiu, falou que estava tudo bem e foi para a festa rave que ele sempre gostava de ir e, no domingo (14) pela manhã, nós recebemos a notícia que meu filho tinha sofrido um acidente, a mulher falou pelo telefone para a minha esposa.
E no hospital, o senhor contou que o médico falou sobre a gravidade do caso. Como foi esse momento?
Nós saímos da praia onde a gente estava e fomos para o Hospital Antônio Bezerra de Faria (em Vila Velha), onde ele deu a entrada. A minha esposa chegou, e o médico que o atendeu foi bastante humano, falou do estado dele, que ele tinha sofrido uma overdose, que o estado dele era grave e se compadeceu com a mãe que estava ali e deixou ver o filho, por pensar que ali poderia ter sido o último momento de vida que ela ainda conseguiria vê-lo. No domingo (13) tentamos transferir para um hospital particular, porque ele tem plano de saúde, só que devido ao estado que ele estava, gravíssimo, sem consciência, não conseguimos.
Como recebeu a notícia da morte de Filippe?
Eu estava no trabalho, porque eu estava precisando espairecer, já que a gente não conseguia ficar o tempo todo com ele. Ele estava internado na UTI, bem restrito a visita, a gente tinha horários, aí eu estava me programando para vir na tarde de hoje (segunda-feira), só que foi por volta de 16h, ela (mãe do jovem) me ligou e avisou que o nosso filho tinha falecido.
"Filhos, filhas do mundo inteiro, não voltem para casa como o meu filho voltou. Vão para uma festa, se divirtam, busquem amizades, tragam luz para as suas vidas e não a morte"
O que o senhor gostaria de dizer agora?
Uma semana se passou e as esperanças eram enormes, a gente sempre se apegando a Deus, que Ele sempre está conosco, mas não foi possível trazer nosso filho de volta, e ele veio a falecer ontem à tarde, vítima desse mundo cruel, desse mundo ilusório que os jovens buscam. Saem de casa para uma festa se divertir e acabam morrendo. O que eu peço a todas as pessoas, aos pais, às mães, protejam os seus filhos, ajudem-os. Filhos, filhas do mundo inteiro, não voltem para casa como o meu filho voltou. Vão para uma festa, se divirtam, busquem amizades, tragam luz para as suas vidas e não a morte. Obrigado.