"Busquem luz e não morte", pede pai de jovem morto após uso de drogas

Nós saímos da praia onde a gente estava e fomos para o Hospital Antônio Bezerra de Faria (em Vila Velha), onde ele deu a entrada. A minha esposa chegou, e o médico que o atendeu foi bastante humano, falou do estado dele, que ele tinha sofrido uma overdose, que o estado dele era grave e se compadeceu com a mãe que estava ali e deixou ver o filho, por pensar que ali poderia ter sido o último momento de vida que ela ainda conseguiria vê-lo. No domingo (13) tentamos transferir para um hospital particular, porque ele tem plano de saúde, só que devido ao estado que ele estava, gravíssimo, sem consciência, não conseguimos.