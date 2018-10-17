Bruno Funchal é convidado para ser secretário da Fazenda do RJ

Bruno Funchal é secretário de Estado da Fazenda do ES Crédito: Tati Beling/Ales

Espírito Santo, Bruno Funchal, foi convidado para desempenhar a mesma função no Rio de Janeiro caso o candidato do PSC ao governo fluminense, Wilson Witzel, saia vitorioso das urnas no segundo turno, no próximo dia 28. O atual secretário da Fazenda do, Bruno Funchal, foi convidado para desempenhar a mesma função nocaso o candidato do PSC ao governo fluminense, Wilson Witzel, saia vitorioso das urnas no segundo turno, no próximo dia 28.

Uma fonte informou que pessoas ligadas a Witzel entraram em contato nesta terça-feira (16) com Funchal para saber se ele aceitaria chefiar a pasta. “Como o Bruno é do Rio de Janeiro, muitos o conhecem por lá. Além disso, o trabalho que ele vem realizando no Espírito Santo chamou a atenção de Witzel e de sua equipe.”

Wilson Witzel (PSC), que disputa o cargo de governador do Rio de Janeiro contra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), terminou o primeiro turno das eleições com 41,28% dos votos (3.154.752) contra 19,56% (1.494.752 votos) de Paes. Na pesquisa mais recente para a disputa para o Palácio da Guanabara, do Instituto Real Time Big Data, Witzel lidera as intenções de votos, com 51%, enquanto Eduardo Paes tem 29%. Os votos nulos e brancos somam 12% e os indecisos 8%.

Sefaz desde fevereiro de 2017, confirmou que foi procurado pela equipe do candidato. Mas ao ser questionado se aceitaria o convite, afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, “ter muitos projetos importantes em desenvolvimento na Sefaz do Espírito Santo, e esse será o seu foco até o último dia do governo”. Bruno Funchal, que está à frente dadesde fevereiro de 2017, confirmou que foi procurado pela equipe do candidato. Mas ao ser questionado se aceitaria o convite, afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, “ter muitos projetos importantes em desenvolvimento na Sefaz do Espírito Santo, e esse será o seu foco até o último dia do governo”.