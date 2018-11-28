Brasis estão cada vez mais inconciliáveis

Favela da Rocinha no Rio de Janeiro, ao lado do bairro nobre de São Conrado Crédito: Google Street View

O que já era ruim ficou ainda pior. Marcado por contrastes históricos, o Brasil não reduziu em nem um centímetro o abismo que separa ricos e pobres no ano passado, interrompendo um processo de queda que seguia desde 2002. Com a estagnação, o país subiu um degrau no ranking e ocupa agora um vergonhoso 9º lugar entre as nações mais desiguais do mundo. Para completar o quadro, o número de pobres cresceu 11% em um intervalo de apenas um ano, somando 15 milhões de brasileiros que vivem, ou melhor, sobrevivem com pouco mais de R$ 200 por mês.

homens e mulheres e entre negros e brancos, na representação política e na política fiscal. No levantamento, o Brasil ficou na desconfortável companhia de países como Botswana, Lesoto e Reino de Eswatini (antiga Suazilândia), que enfrentam o descalabro da Aids, com até um terço da população contaminada. Os dados foram publicados na segunda-feira pela Oxfam Brasil, braço do órgão internacional dedicado ao combate à pobreza. Diante do cenário apresentado pelo relatório, o mais apropriado seria falar em desigualdades, no plural. Além da distância entre ricos e pobres, a realidade nacional mostra ainda disparidades na renda entree entre negros e brancos, na representação política e na política fiscal. No levantamento, o Brasil ficou na desconfortável companhia de países como Botswana, Lesoto e Reino de Eswatini (antiga Suazilândia), que enfrentam o descalabro da Aids, com até um terço da população contaminada.

Por aqui, a interrupção da queda da desigualdade é reflexo direto da recessão econômica enfrentada desde 2014, que praticamente dobrou o contingente de desempregados. Mas, se alguns índices apontam que estamos nos afastando da crise, o estudo não é tão animador quanto à reversão do quadro de injustiças, já que a estrutura brasileira não só mantém, como também aumenta as distâncias.