"Brasileiro deixa pra última hora", diz leitor sobre clima de Copa

Bola oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia: a Telstar 18 Crédito: FIFA/ Divulgação

Faltando menos de 10 dias para a bola começar a rolar no Mundial da Rússia, os brasileiros parecem não ter entrado ainda no "clima de Copa". Ao contrário de anos anteriores, em que as casas eram enfeitadas com bandeiras nas cores da bandeira e as lojas eram decoradas com antecedência, neste junho de 2018 o verde e o amarelo não estão tomando as ruas.

Será culpa da crise econômica, dos escândalos de corrupção, do trauma do 7 X 1 em 2014? Perguntamos aos nossos leitores no Facebook do Gazeta Online qual o motivo para o tal clima de Copa ainda não ter pintado. Todas as opções acima estiveram entre as respostas, mas muitos garantiram que, mesmo assim, vão torcer pela Seleção.

vitória diante da Croácia no último dia 3 de junho, em Liverpool, os convocados por Tite terão novo amistoso contra a Áustria, dia 10, em Viena. Será que até lá já estaremos no espírito do Mundial? Depois dano último dia 3 de junho, em Liverpool, osterão novo amistoso contra a Áustria, dia 10, em Viena. Será que até lá já estaremos no espírito do Mundial?

Confira alguns comentários de leitores:

Sei que as coisas estão diferentes quando vejo a maioria dos brasileiros sabendo os nomes dos juízes do STF em vez da escalação da Seleção. A maior vitória para o Brasil tem que ser em outubro!

Vagner Morais

Acho que temos coisas muito mais importante para nos preocupar, como, corrupção desenfreada, assaltos, assassinatos, estupros, falta de segurança total.

Joao Moreira Miranda

Cenário político, crise financeira, roubalheira no Brasil. Tudo subindo, menos o salário do trabalhador. Depois de tudo isso e muito mais, quem tem ânimo para comemoração? A única coisa que eu vou comemorar é a saída do Temer.

Neide Alves

O mais importante do que partidas de futebol agora é solucionar nossos problemas internos na política, na saúde, na educação.

Lucas Miguel





Sinceramente, tomara que o Brasil saia na primeira fase, porque brasileiro tem essa mania de declarar feriado em dias de jogos. Jogadores são todos ricos, já o brasileiro tá todo lascado.

Carlos Dayane

Mais de 60 mil assassinatos por por ano, insegurança, péssimos índices da educação, falta de saneamento, infraestrutura precária e defasada, saúde um caos, alto índice de desemprego, instabilidade política e econômica, corrupção. Como entrar neste tal clima com todos esses problemas?

Uarle Pereira

Pensa em um povo chato que só sabe reclamar?! Não que a situação esteja boa, mas ficar reclamando de tudo não vai resolver nada. Ainda querem acabar com as poucas opções de diversão que temos.

Zaqueu Santos

O Brasil no buraco sem nada mesmo, saúde precária, segurança nem se fala, emprego não tem, educação também não fica atrás... Fora que em ano de eleição o povo não tem nada que festejar.

Andreia Emilio

Vou curtir a Copa numa boa... beber cerveja, fazer churrasco! Políticos eu já acompanho o ano inteiro. Não vai ser uma Copa que vai me alienar, como não aliena alemães, holandeses, ingleses, que também amam o futebol. Deve ser muito chato ser “politizado” de ano de Copa e eleição, fiscalizando a diversão alheia. E o pior é que, mesmo com essa chatice, votam mal.

Paulo Guto Lopes

Desde que me conheço por gente, esta será a primeira Copa insignificante e totalmente sem graça para mim. Agradeço ao governo Temer e a seus colaboradores por tantos desprazeres. Você, Gilmar Mendes, colocou mais quatro bandidos na rua... Obrigada pelo descaso.

Juradi Miola

Sou brasileira, mas desanimei de torcer pela Seleção. Hoje torço contra, porque o futebol hoje é uma vergonha. Jogam mais por fama e não amor à pátria. Parece que a Seleção brasileira é o Neymar sozinho. Desanima a gente.

Rose Sophi Santos

Para mim, é muita decepção política, a crise em que o Brasil se encontra. É um conjunto que realmente deixa a desejar. Esta Copa está muito diferente de quatro anos atrás.

Regina Carvalho

Eu amo! Não vou deixar de gostar e de torcer só porque a política está ruim, afinal a Seleção quem escala é o técnico, mas nos políticos somos nós que votamos!

Beatriz Carvalho

Deve ser porque o país passa por um dos piores momentos da sua história!!! O povo não está em clima de Copa com certeza. Um dos problema do nosso país são quase 15 milhões de pessoas sem emprego. Pergunta para essas pessoas porque não estamos com espírito de Copa do Mundo.

Danillo Araújo

A Copa do Mundo nunca trouxe nenhum benefício para os brasileiros, só ganha quem está dentro dela... jogadores, CBF etc. Precisamos melhorar a economia do nosso país, acabar com a impunidade dessa corja política que só vê o próprio umbigo... Como podemos entrar em clima de Copa se não podemos e nem temos como comprar uma carne para fazer o churrasco com dignidade, a cerveja, o refrigerante... Chega de palhaçada. Já pagamos impostos demais para gastar o resto que ainda temos.

Jonathas Moraes

Quando a gente entra no clima, aí vai lá a Seleção e dá aquele vexame.

Rosalino Myrela Godoe

Que se danem os outros. Eu estou empolgado para a Copa. A Seleção não é culpada pela crise política do Brasil!

Junior Klippel

Estamos é no clima de acabar com a corrupção, de melhores hospitais, de menos impostos para bancar a vida mansa de políticos que nada fazem para ninguém. Não entramos no clima de Copa ainda porque o pão e o circo que vivíamos está acabando, porque o povo está cansando de tanto ingerência do poder público!

Jeferson Caldeira

Ninguém está lembrando da Copa. A preocupação é resolver os problemas do Brasil, pois não vivemos de futebol.

Veronica Laporti

O povo, de forma positiva, hoje se preocupa mais com a situação do país do que com jogo de futebol promovido por instituição corrupta.

Fredson Rodrigues Ribeiro

A corrupção que assola este país chegou ao futebol. Não é de agora. Mas os 7 x 1 deixaram bem claro. Mas gosto de futebol, vou assistir aos jogos do Brasil sim.

Ana Rita Nogueira Peroni

Fico triste por ver que minha filha não vive essa emoção que eu vivi quando era criança. Deixar de curtir algo que gosta por causa da crise política é o mesmo que parar de ouvir música, parar de beber, parar de viajar... não é o governo que paga salário de jogador, parece que as pessoas confundem isso!

Suellen Queiroz

A Seleção está boa e confiante, mas o país está em crise total. Vergonha de ser brasileiro, com tanto roubo na política brasileira!

Jacson Souza

Estamos em clima de falência múltipla de órgãos públicos!

Felipe Pretti

Mas uns dias antes da estreia as coisas mudam. Brasileiro deixa tudo pra última hora mesmo.