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Investigação

Youtuber será ouvido pela polícia sobre acusação de estupro

Everson Zoio relatou, em um vídeo, ter feito sexo com ex-namorada enquanto ela dormia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 17:26

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 17:26

Everson Zoio, youtuber Crédito: Reprodução | Youtube
A Polícia Civil de Minas Gerais informou que começará nesta segunda-feira (30) a ouvir os envolvidos no suposto estupro relatado pelo youtuber Everson Zoio em um vídeo gravado em 2016 e que só veio à tona nos últimos dias. Na gravação, Zoio conta ter feito sexo com uma ex-namorada enquanto ela estava dormindo, o que, por lei, é definido como estupro, ou sexo não consensual. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte, após alerta da imprensa. Segundo a corporação, os envolvidos serão ouvidos como parte da investigação.
Na tarde do último sábado (28) Everson Zoio publicou um vídeo comentando o assunto e alegando que ele teria inventado a história. "Homem é assim, sempre aumenta as coisas", diz ele, no novo vídeo. Ele também chamou a história de "piada sem graça".
O assessor de imprensa do youtuber, Alexandre Araújo, disse ao G1 Sul de Minas que ainda não houve intimação oficial para depoimento na cidade de Extrema, onde Zoio mora. Araújo afirmou que o youtuber está em São Paulo para "preservar a dignidade". Ele destacou que nenhuma queixa foi prestada pela ex-namorada citada no vídeo.
"UMA ATITUDE IMATURA", DIZ YOUTUBER
Nas imagens que geraram a investigação, Everson Zoio aparece contando a três amigos sobre o dia em que, segundo ele, fez sexo com uma ex-namorada enquanto ela dormia. O youtuber conta que estavam na fazenda da família dela, na cidade de Extrema, no Sul de Minas. À noite, ela disse que não queria ter relação sexual porque estava com sono. Ele teria então respondido: "Beleza, não vou te forçar porque não sou estuprador.
Zoio continua a história relatando que, quando ela estava em sono pesado, ele teria tirado a roupa dela e iniciado uma relação sexual. Os três amigos riram no vídeo.
No fim, ele diz que ela acordou e perguntou O que é isso?. Zoio segue contando que ficou sem graça quando a ex-namorada acordou e que a partir daí ele resolveu dormir. O youtuber diz que, no dia seguinte, os dois riram da situação.
Já no vídeo postado por Zoio no último sábado (28), ele afirma que o relato era falso e que foi "uma atitude imatura, uma piada sem graça (...) É um assunto deliciado, que não se brinca".
"Peguei muito pesado mesmo. A ex deve ter pensado que eu estava dando uma de machão. Ela está no direito de denunciar se tivesse alguma coisa errada", completou ele.

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