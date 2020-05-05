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Rio de Janeiro

Witzel diz no Twitter que Bolsonaro tenta 'calar a boca da democracia'

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), adversário político, criticou o presidente pela conduta exibida em Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 17:13

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 17:13

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Ferrenho adversário político do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), criticou o presidente pela conduta exibida em Brasília na manhã desta terça-feira (5). Por três vezes Bolsonaro interrompeu perguntas mandando os jornalistas calarem a boca. Ele também criticou a imprensa em geral e o jornal Folha de S. Paulo em particular.
"Mandar um jornalista calar a boca é tentar calar a boca da democracia", escreveu Witzel no Twitter. "Quando você tem um cargo público relevante na sociedade você precisa responder à imprensa e não agredi-la, ofendê-la, espezinhá-la, humilhá-la", completou o governador.
A reação à mensagem de Witzel foi bem variada. Enquanto alguns seguidores do governador criticaram Bolsonaro e aplaudiram o governador, outros reclamaram que Witzel deveria estar trabalhando em vez de gastar tempo publicando mensagens nas redes sociais.

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