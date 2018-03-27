'Você está louca, querida', diz Netflix a Flávio Bolsonaro no Twitter

Você está louca queria? Disse Netflix em comentário no Twitter sobre sugestão de filme da vida Bolsonaro Crédito: Reprodução/Twitter

Em meio a polêmica em torno da série "O Mecanismo", da Netflix, com movimentos de esquerda criticando a produção e liderando campanhas de boicote, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) usou o Twitter, nesta terça-feira (27), para publicar que o serviço de streaming "poderia estar interessado em fazer uma série sobre Bolsonaro".

"Se a esquerda está apavorada com a série 'Mecanismo', imagina se eles soubessem que a NetflixBrasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro", escreveu o deputado, por volta das 7h20, em um tweet reproduzido mais de 3 mil vezes.

Algumas horas depois, a conta oficial da Netflix respondeu à publicação do parlamentar, desmentindo a insinuação de Bolsonaro com ironia: "Você está louca, querida", rebateu o serviço de streaming, em uma resposta já compartilhada mais de 21 mil vezes.

VEJA PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Flávio Bolsonaro rebateu a negativa da Netflix em um novo tweet alegando que tem testemunhas do interesse do serviço de streaming em fazer a série.

A resposta fez sucesso nas redes e os internautas não perderam tempo em postar vários memes brincando com o diálogo.