Viúva de PM morto no RJ posta último recado que ele deixou para o filho

Daniel com o filho de 2 anos Crédito: Reprodução

A viúva do soldado da PM Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos, morto no último sábado na Linha Amarela, quando estava trabalhando, usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar o desespero do filho do 2 anos do casal, que chora ao perguntar pelo pai. "Ele vivia atrás do papai quando ele estava trabalhando... Fazia festa e abraçava papai quando chegava e agora? Ele está chamando, e papai não volta nunca mais... Deus que dor", escreveu Camila Mariotti em seu perfil no Facebook.

Na postagem, ela publicou também um áudio de Daniel para o filho. "Papai tá trabalhando. Papai só vai chegar de noite, tá bom? À noite o papai deita com você aí. Tchau". O desabafo de Camila — que diz não aceitar o que aconteceu com o marido — emocionou os internautas. Até a manhã desta segunda, a postagem já tinha provocado mais de 1,4 mil reações e dezenas de comentários:

"Camila, que Deus te dê muita sabedoria, e muita força para criar o Luquinhas. Triste demais um filho chamar pelo pai que não vai mais voltar".

"Que Deus te dê toda força e sabedoria para você e seu pequeno passarem por esse momento. Não éramos próximas mas essa covardia que fizeram mexeu muito comigo e só sei pensar na dor que você está sentindo!".