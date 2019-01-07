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Tristeza

Viúva de PM morto no RJ posta último recado que ele deixou para o filho

Camila Mariotti diz que menino de 2 anos chora ao perguntar pelo pai

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 11:07

Publicado em 

07 jan 2019 às 11:07
Daniel com o filho de 2 anos Crédito: Reprodução
A viúva do soldado da PM Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos, morto no último sábado na Linha Amarela, quando estava trabalhando, usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar o desespero do filho do 2 anos do casal, que chora ao perguntar pelo pai. "Ele vivia atrás do papai quando ele estava trabalhando... Fazia festa e abraçava papai quando chegava e agora? Ele está chamando, e papai não volta nunca mais... Deus que dor", escreveu Camila Mariotti em seu perfil no Facebook.
Na postagem, ela publicou também um áudio de Daniel para o filho. "Papai tá trabalhando. Papai só vai chegar de noite, tá bom? À noite o papai deita com você aí. Tchau". O desabafo de Camila — que diz não aceitar o que aconteceu com o marido — emocionou os internautas. Até a manhã desta segunda, a postagem já tinha provocado mais de 1,4 mil reações e dezenas de comentários:
"Camila, que Deus te dê muita sabedoria, e muita força para criar o Luquinhas. Triste demais um filho chamar pelo pai que não vai mais voltar".
"Que Deus te dê toda força e sabedoria para você e seu pequeno passarem por esse momento. Não éramos próximas mas essa covardia que fizeram mexeu muito comigo e só sei pensar na dor que você está sentindo!".
Na manhã desta segunda-feira, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam, pelo segundo dia seguido, uma ação na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. As equipes buscam pistas dos assassinos do soldado Mariotti.

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