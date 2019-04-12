Viralizou: áudio do "Seu Armando" era brincadeira de youtubers

Criadores do canal "Ninja, O Sincero": Thaís Ribeiro, Bruno Castanha e Leandro Menezes Crédito: Arquivo pessoal

Rio de Janeiro, demonstrando indignação e revolta com o chefe após ser intitulado como "preguiçoso" por não ter ido ao trabalho no dia seguinte ao temporal que caiu no Estado carioca. Os internautas não perderam tempo e já fizeram vários vídeos e memes com o nome do "Seu Armando". O que ninguém contava era que tudo não passava de uma brincadeira entre amigos. Um áudio foi muito compartilhado nas redes sociais e viralizou esta semana, chamando a atenção na internet. No arquivo, é possível ouvir um suposto morador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no, demonstrando indignação e revolta com o chefe após ser intitulado como "preguiçoso" por não ter ido ao trabalho no dia seguinte ao. Os internautas não perderam tempo e já fizeram vários vídeos e memes com o nome do "Seu Armando". O que ninguém contava era que tudo não passava de uma brincadeira entre amigos.

Os youtubers Leandro Menezes, Bruno Castanha e Thaís Ribeiro, donos do canal do Youtube "Ninja, o Sincero", criado há cerca de duas semanas, tiveram a ideia de passar uma mensagem que representasse o povo, que "mostrasse o que o povo gostaria de falar e ouvir". O áudio do funcionário do "Seu Armando", na verdade, relata uma situação que aconteceu com uma moradora do mesmo bairro, na Zona Norte do Rio.

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Your browser does not support the audio element. Áudio do Seu Armando

Bruno, que é o dono da voz da brincadeira, contou que estava com o cachorro quando foi colocar o lixo na rua e viu uma moradora do bairro falando no telefone com alguém que parecia ser o chefe da moça, explicando porque seria difícil chegar ao trabalho aquele dia. "A ideia do áudio veio na hora porque a mensagem mostra a realidade dos trabalhadores cariocas que passam dificuldades diariamente para chegar ao local de trabalho", explicou.

Ele ainda informou que acredita que publicação deve ter dado certo porque mostra o que muitos gostariam de falar com seus chefes. "Ainda mais na situação caótica que ficou o Rio nesta semana, debaixo da chuva forte. São pessoas que passam horas em transportes públicos, que usam duas ou três conduções todos os dias. Elas devem ter se sentido representadas", completou o youtuber, que também é professor de Educação Física.

O alvoroço foi tanto que os internautas até chegaram a marcar um protesto pelas redes sociais em uma padaria de Botafogo, identificada erroneamente como o local de trabalho do morador de Belford Roxo. Havia até quem estivesse em busca do funcionário para oferecer a ele um emprego, supondo que após o envio da mensagem ele teria sido demitido.

Em breve conversa com o Gazeta Online, Thaís Ribeiro, que é estudante de Psicologia e edita os vídeos publicados no canal, contou que, por conta da "fama", os três responsáveis pelo canal do Youtube não dormem direito há alguns dias.