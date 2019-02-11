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Acidente

Vídeo gravado após queda de helicóptero mostra intensidade das chamas

Helicóptero caiu em cima de um caminhão em um trecho da Rodoanel na tarde desta segunda-feira (11)

Publicado em 

11 fev 2019 às 17:14

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 17:14

Bombeiros recolhem peças do helicóptero que caiu na Anhanguera, em São Paulo Crédito: TV Globo/Reprodução
O jornalista Ricardo Boechat e o piloto de um helicóptero morreram após a aeronave cair em cima de um caminhão no quilômetro 7, trecho da Rodoanel, que dá acesso à rodovia Anhanguera, em São Paulo. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (11), próximo à Praça do Pedágio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas após a queda.
> Renato Casagrande lamenta morte de Boechat
VEJA VÍDEO
VÍTIMAS
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do helicóptero já estavam mortos no momento do socorro. O motorista do caminhão ficou ferido e foi atendido pela concessionária que administra a via.
> Bolsonaro lamenta morte de Boechat no Twitter
 
 
 

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