Vídeo gravado após queda de helicóptero mostra intensidade das chamas

O jornalista Ricardo Boechat e o piloto de um helicóptero morreram após a aeronave cair em cima de um caminhão no quilômetro 7, trecho da Rodoanel, que dá acesso à rodovia Anhanguera, em São Paulo. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (11), próximo à Praça do Pedágio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas após a queda.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do helicóptero já estavam mortos no momento do socorro. O motorista do caminhão ficou ferido e foi atendido pela concessionária que administra a via.