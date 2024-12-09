Vídeo de mulheres criticando o preço dos alimentos é de 2022, no governo Bolsonaro

O vídeo em que duas mulheres reclamam do valor de alimentos em evento com Lula (PT) é de 2022, quando o presidente era Jair Bolsonaro (PL). Ao contrário do que sugere a publicação investigada, no vídeo original as mulheres exaltam os governos anteriores do petista que, na data da gravação (30 de abril), oficialmente não era candidato à presidência