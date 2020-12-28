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Isolado em palácio

Vice-presidente Hamilton Mourão recebe diagnóstico de Covid-19

Resultado de teste do vice-presidente foi confirmado neste domingo (27); governo não cita estado de saúde

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 22:47
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O vice-presidente Hamilton Mourão, de 67 anos, contraiu o novo coronavírus, informou neste domingo (27) a assessoria de comunicação da Vice-Presidência da República.
Em nota, o órgão afirma que o teste positivo para Covid-19 foi confirmado na tarde deste domingo e que Mourão permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu, em Brasília.
O documento não informa o estado de saúde do vice-presidente e não menciona se ele manifestou algum tipo de sintoma.
Pessoas com mais de 60 anos são consideradas grupo de risco pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

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Entre as autoridades brasileiras que já contraíram o vírus, estão 14 ministros do governo e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - ele mesmo foi infectado em julho, mas se recuperou sem maiores sintomas.
O último membro do primeiro escalão a receber exame positivo para a doença foi o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura).
Também já foram infectados os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional); Bento Albuquerque (Minas e Energia); Onyx Lorenzoni (Cidadania); Milton Ribeiro (Educação); Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia); Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União); Braga Neto (Casa Civil); Jorge Oliveira (Secretaria-Geral); Marcelo Álvaro Antônio (Turismo); Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo); Fábio Faria (Comunicações); Eduardo Pazuello (Saúde) e André Mendonça (Justiça).
No início de dezembro, o Comandante do Exército, general Edson Pujol, também recebeu exame positivo para o coronavírus.

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