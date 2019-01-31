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Minas Gerais

Verba para Brumadinho será usada em compra de cestas básicas

Os R$ 801,974 milhões que o governo federal destinou para ações emergenciais em Brumadinho (MG) vão ser usados prioritariamente para ações de socorro e assistência às vítimas do rompimento da barragem no município mineiro

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 22:41

Publicado em 

30 jan 2019 às 22:41
Crédito: ANTNIO CÕCERO
Os R$ 801,974 milhões que o governo federal destinou para ações emergenciais em Brumadinho (MG) vão ser usados prioritariamente para ações de socorro e assistência às vítimas do rompimento da barragem no município mineiro, como fornecimento de cestas básicas e oferta de alojamento, detalhou o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 30.
Ele citou que poderão ser comprados kits de emergência como barracas para dormitório, água, colchões, alimentação e materiais de higiene pessoal. O material visa a atender principalmente crianças e idosos e inclui ainda fraldas descartáveis, disse Rêgo Barros.
Em nota, o Ministério da Economia acrescentou que, caso necessário, "há a possibilidade de aumentar a dotação orçamentária a qualquer tempo e sem limite de valor para tais ações, respeitando a meta fiscal e o teto de gastos e dentro do universo de ações que são de competência do governo federal". Os recursos liberados fazem partes de valor já assegurado no Orçamento de 2019, esclareceu a pasta.
> "Fecho os olhos e vejo ele debaixo da lama", diz esposa de capixaba

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