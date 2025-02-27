Veja a lista das 25 áreas com mais graduados no Brasil, segundo o Censo

RIO DE JANEIRO - A área de gestão e administração tinha em 2022 o maior número de pessoas com graduação concluída no Brasil: quase 4,1 milhões.

A conclusão é de uma nova divulgação do Censo Demográfico, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta (26).

Fachada da FEA (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária) da USP Crédito: Divulgação/FEA

Formação de professores sem áreas específicas (3,1 milhões), direito (2,5 milhões), promoção, prevenção, terapia e reabilitação (1,4 milhão) e contabilidade e tributação (1,1 milhão) também somavam mais 1 milhão de pessoas cada.

Enfermagem (898,5 mil), letras (887,9 mil), psicologia (597,7 mil), medicina (553,5 mil) e engenharia civil e construção (518,3 mil) fecham as dez primeiras posições da lista.

Nesta divulgação, o Censo ainda não trouxe dados sobre a renda do trabalho. A investigação é sobre ter ou não o diploma de curso superior. Não necessariamente todas as pessoas formadas estavam exercendo as profissões para as quais haviam estudado.

A classificação das áreas de graduação, segundo o IBGE, buscou aderir ao máximo à da Cine Brasil, desenvolvida pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A metodologia permite o agrupamento dos cursos conforme a semelhança dos conteúdos temáticos.

Abaixo, veja a relação das 25 áreas com mais graduados no Brasil, segundo o Censo.