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Censo 2022

Veja a lista das 25 áreas com mais graduados no Brasil, segundo o Censo

Gestão e administração lidera ranking com dados do IBGE relativos a 2022

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 10:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2025 às 10:05
RIO DE JANEIRO - A área de gestão e administração tinha em 2022 o maior número de pessoas com graduação concluída no Brasil: quase 4,1 milhões.
A conclusão é de uma nova divulgação do Censo Demográfico, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta (26).
Fachada da FEA (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária) da USP Crédito: Divulgação/FEA
Formação de professores sem áreas específicas (3,1 milhões), direito (2,5 milhões), promoção, prevenção, terapia e reabilitação (1,4 milhão) e contabilidade e tributação (1,1 milhão) também somavam mais 1 milhão de pessoas cada.
Enfermagem (898,5 mil), letras (887,9 mil), psicologia (597,7 mil), medicina (553,5 mil) e engenharia civil e construção (518,3 mil) fecham as dez primeiras posições da lista.
Nesta divulgação, o Censo ainda não trouxe dados sobre a renda do trabalho. A investigação é sobre ter ou não o diploma de curso superior. Não necessariamente todas as pessoas formadas estavam exercendo as profissões para as quais haviam estudado.
A classificação das áreas de graduação, segundo o IBGE, buscou aderir ao máximo à da Cine Brasil, desenvolvida pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A metodologia permite o agrupamento dos cursos conforme a semelhança dos conteúdos temáticos.
Abaixo, veja a relação das 25 áreas com mais graduados no Brasil, segundo o Censo.
  1. Gestão e administração 4.073.666
  2. Formação de professores sem áreas específicas 3.108.277 
  3. Direito 2.467.521 
  4. Promoção, prevenção, terapia e reabilitação 1.370.508 
  5. Contabilidade e tributação 1.143.621 
  6. Enfermagem 898.464 
  7. Letras 887.873 
  8. Psicologia 597.731 
  9. Medicina 553.538 
  10. Engenharia civil e construção 518.252 
  11. Marketing e propaganda 472.494 
  12. Biologia 411.516 
  13. Ciências sociais e políticas 408.498 
  14. Serviço social 389.182 
  15. Odontologia 379.095 
  16. Gestão e desenvolvimento de sistemas de informação 374.765 
  17. Comunicação e reportagem 347.008 
  18. Arquitetura e planejamento urbano 330.748 
  19. Farmácia 327.441 
  20. Economia 322.813 
  21. História e arqueologia 320.221 
  22. Produção agrícola, agropecuária e zootecnia 313.056 
  23. Formação de professores em áreas específicas (exceto letras) 292.953 
  24. Engenharia mecânica e metalurgia 291.135 
  25. Ciência da computação 274.862 
Fonte: Censo Demográfico 2022/IBGE

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