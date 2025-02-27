Veja a lista das 25 áreas com mais graduados no Brasil, segundo o Censo

RIO DE JANEIRO - A área de gestão e administração tinha em 2022 o maior número de pessoas com graduação concluída no Brasil: quase 4,1 milhões.
A conclusão é de uma nova divulgação do Censo Demográfico, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta (26).
Formação de professores sem áreas específicas (3,1 milhões), direito (2,5 milhões), promoção, prevenção, terapia e reabilitação (1,4 milhão) e contabilidade e tributação (1,1 milhão) também somavam mais 1 milhão de pessoas cada.
Enfermagem (898,5 mil), letras (887,9 mil), psicologia (597,7 mil), medicina (553,5 mil) e engenharia civil e construção (518,3 mil) fecham as dez primeiras posições da lista.
Nesta divulgação, o Censo ainda não trouxe dados sobre a renda do trabalho. A investigação é sobre ter ou não o diploma de curso superior. Não necessariamente todas as pessoas formadas estavam exercendo as profissões para as quais haviam estudado.
A classificação das áreas de graduação, segundo o IBGE, buscou aderir ao máximo à da Cine Brasil, desenvolvida pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A metodologia permite o agrupamento dos cursos conforme a semelhança dos conteúdos temáticos.
Abaixo, veja a relação das 25 áreas com mais graduados no Brasil, segundo o Censo.
- Gestão e administração 4.073.666
- Formação de professores sem áreas específicas 3.108.277
- Direito 2.467.521
- Promoção, prevenção, terapia e reabilitação 1.370.508
- Contabilidade e tributação 1.143.621
- Enfermagem 898.464
- Letras 887.873
- Psicologia 597.731
- Medicina 553.538
- Engenharia civil e construção 518.252
- Marketing e propaganda 472.494
- Biologia 411.516
- Ciências sociais e políticas 408.498
- Serviço social 389.182
- Odontologia 379.095
- Gestão e desenvolvimento de sistemas de informação 374.765
- Comunicação e reportagem 347.008
- Arquitetura e planejamento urbano 330.748
- Farmácia 327.441
- Economia 322.813
- História e arqueologia 320.221
- Produção agrícola, agropecuária e zootecnia 313.056
- Formação de professores em áreas específicas (exceto letras) 292.953
- Engenharia mecânica e metalurgia 291.135
- Ciência da computação 274.862