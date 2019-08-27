Vazamento de óleo em refinaria de Pernambuco atinge manguezal

Vazamento de óleo na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, atingiu área de mangue, segundo o Sindipetro Crédito: Divulgação/Sindipetro

Um vazamento de óleo na Refinaria Abreu e Lima, no complexo portuário de Suape, no Grande Recife, em Pernambuco , atingiu parte do manguezal da região na manhã desta terça-feira (27).

A assessoria de imprensa de Suape comunicou que o óleo vazado não é inflamável. A refinaria, que ainda não se posicionou sobre a ocorrência, trabalha na contenção e recolhimento do material.

Não se sabe ainda a extensão da área atingida. Informações preliminares repassadas pela refinaria apontam que grande parte do vazamento ocorre na área interna do complexo.

Dois trechos da rodovia que liga o

às praias do litoral sul de Pernambuco foram interditados para que o serviço de sucção do material vazado seja realizado.

Sindipetro (Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba), Rogério Almeida, afirmou que a entidade vinha cobrando manutenção dos equipamentos da refinaria. "Ela está em operação desde 2014. São cinco anos sem manutenção adequada", declarou. Até o momento, a Petrobras não se posicionou sobre o vazamento. O presidente do, Rogério Almeida, afirmou que a entidade vinha cobrando manutenção dos equipamentos da refinaria. "Ela está em operação desde 2014. São cinco anos sem manutenção adequada", declarou.