Vassouras em pé são legais, mas isso não tem a ver com Nasa ou rotação da Terra

Você provavelmente viu nas redes sociais seus amigos mostrando fotos de vassouras em pé, sozinhas, completamente equilibradas como se fosse algum truque de mágica. Na maioria das postagens, a explicação é de que um estudo da Nasa, a agência espacial norte-americana, revelou que estamos em um período em que a rotação da Terra está alinhada de forma que as vassouras fiquem em pé.
Não demorou para que o assunto invadisse a internet, com fotos de vassouras equilibradas em milhares de lugares diferentes. Sim, isso é possível, mas não tem nada a ver com rotação da Terra nem com estudo da Nasa (que, aliás, sequer existe).
Aparentemente, esta é uma brincadeira antiga nos Estados Unidos. Uma busca rápida na internet mostra que os americanos gostam de brincar que o equinócio vernal, que marca o começo da primavera, faz as vassouras pararem em pé. Todos os anos o assunto volta à tona e várias fotos tomam as redes sociais.
Mas se não é a rotação da Terra que faz as vassouras ficarem em pé, o que afinal provoca esse "fenômeno"?
A revista americana Wired explica de forma detalhada o que faz as vassouras ficarem em pé. Acredite: é bem mais simples do que movimentos do planeta. Vassouras têm seu centro de massa bem mais próximo à parte de baixo, das cerdas, do que em algum ponto mais alto do cabo.
Como também explica o portal Gizmodo, "Você pode testar isso tentando equilibrar uma vassoura na horizontal sobre seu dedo, como se fosse uma gangorra o melhor ponto para a divisão é bem mais próximo das cerdas do que da ponta do cabo".
Como o centro de massa da vassoura é bem perto do chão, não é tão difícil conseguir achar um ponto em que ele se apoie de maneira estável. Fica ainda mais fácil se a vassoura for nova, com as cerdas retas e firmes.
Sites de investigação de boatos como o boatos.org e o e-farsas também prepararam matérias sobre o tema. O e-farsas encontrou este vídeo, da CNN, de 2012, onde um meteorologista explica como colocar uma vassoura em pé.