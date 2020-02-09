Vassouras em pé são legais, mas isso não tem a ver com Nasa ou rotação da Terra

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Você provavelmente viu nas redes sociais seus amigos mostrando fotos de vassouras em pé, sozinhas, completamente equilibradas como se fosse algum truque de mágica. Na maioria das postagens, a explicação é de que um estudo da Nasa, a agência espacial norte-americana, revelou que estamos em um período em que a rotação da Terra está alinhada de forma que as vassouras fiquem em pé.

Não demorou para que o assunto invadisse a internet, com fotos de vassouras equilibradas em milhares de lugares diferentes. Sim, isso é possível, mas não tem nada a ver com rotação da Terra nem com estudo da Nasa (que, aliás, sequer existe).

Nazaré tentando compreender a relação entre vassouras em pé e a rotação da Terra Crédito:

Aparentemente, esta é uma brincadeira antiga nos Estados Unidos. Uma busca rápida na internet mostra que os americanos gostam de brincar que o equinócio vernal, que marca o começo da primavera, faz as vassouras pararem em pé. Todos os anos o assunto volta à tona e várias fotos tomam as redes sociais.

Mas se não é a rotação da Terra que faz as vassouras ficarem em pé, o que afinal provoca esse "fenômeno"?

Vassouras têm seu centro de massa bem mais próximo à parte de baixo, das cerdas, do que em algum ponto mais alto do cabo. A revista americana Wired explica de forma detalhada o que faz as vassouras ficarem em pé. Acredite: é bem mais simples do que movimentos do planeta.

Como também explica o portal Gizmodo , "Você pode testar isso tentando equilibrar uma vassoura na horizontal sobre seu dedo, como se fosse uma gangorra  o melhor ponto para a divisão é bem mais próximo das cerdas do que da ponta do cabo".

Como o centro de massa da vassoura é bem perto do chão, não é tão difícil conseguir achar um ponto em que ele se apoie de maneira estável. Fica ainda mais fácil se a vassoura for nova, com as cerdas retas e firmes.

Vassoura de vocês também tá com o equilíbrio em dia? pic.twitter.com/twrBWAaAox — Brunno Carvalho (@brunnocsilva) February 8, 2020

NASA agora me explica como ela vai varrer a casa sozinha por favor! pic.twitter.com/FBXmnfIIzN — Ari ? (@ari_denuncia) February 8, 2020