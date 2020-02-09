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Vassouras em pé são legais, mas isso não tem a ver com Nasa ou rotação da Terra

O teste viralizou nas redes sociais, mas que história é essa de que a rotação da Terra está em uma posição favorável para que as vassouras fiquem em pé?

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 11:03
Crédito:
Você provavelmente viu nas redes sociais seus amigos mostrando fotos de vassouras em pé, sozinhas, completamente equilibradas como se fosse algum truque de mágica. Na maioria das postagens, a explicação é de que um estudo da Nasa, a agência espacial norte-americana, revelou que estamos em um período em que a rotação da Terra está alinhada de forma que as vassouras fiquem em pé. 
Não demorou para que o assunto invadisse a internet, com fotos de vassouras equilibradas em milhares de lugares diferentes. Sim, isso é possível, mas não tem nada a ver com rotação da Terra nem com estudo da Nasa (que, aliás, sequer existe). 
Nazaré tentando compreender a relação entre vassouras em pé e a rotação da Terra Crédito:
Aparentemente, esta é uma brincadeira antiga nos Estados Unidos. Uma busca rápida na internet mostra que os americanos gostam de brincar que o equinócio vernal, que marca o começo da primavera, faz as vassouras pararem em pé. Todos os anos o assunto volta à tona e várias fotos tomam as redes sociais. 
Mas se não é a rotação da Terra que faz as vassouras ficarem em pé, o que afinal provoca esse "fenômeno"? 
A revista americana Wired explica de forma detalhada o que faz as vassouras ficarem em pé. Acredite: é bem mais simples do que movimentos do planeta. Vassouras têm seu centro de massa bem mais próximo à parte de baixo, das cerdas, do que em algum ponto mais alto do cabo. 
Como também explica o portal Gizmodo, "Você pode testar isso tentando equilibrar uma vassoura na horizontal sobre seu dedo, como se fosse uma gangorra  o melhor ponto para a divisão é bem mais próximo das cerdas do que da ponta do cabo".
Como o centro de massa da vassoura é bem perto do chão, não é tão difícil conseguir achar um ponto em que ele se apoie de maneira estável. Fica ainda mais fácil se a vassoura for nova, com as cerdas retas e firmes.
Sites de investigação de boatos como o boatos.org e o e-farsas também prepararam  matérias sobre o tema. O e-farsas encontrou este vídeo, da CNN, de 2012, onde um meteorologista explica como colocar uma vassoura em pé. 

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