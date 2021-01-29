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Justiça

Vale traz nova proposta para indenização por Brumadinho, diz governo de MG

Também nesta sexta, o Tribunal de Justiça de Minas anunciou que o prazo do processo de mediação entre as partes foi prorrogado por mais 15 dias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 14:57

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 14:57

Casa atingida pela enxurrada de lama após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG)
Casa atingida pela enxurrada de lama após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) Crédito: ANTNIO CÕCERO/PHOTOPRESS/ESTADO CONTEDO
O governo do Estado de Minas Gerais informou nesta sexta-feira (29), por meio de nota, que a Vale apresentou nesta sexta-feira (29), uma nova proposta de acordo para reparar os dados socioeconômicos coletivos causados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho.
Também nesta sexta, o Tribunal de Justiça de Minas anunciou que o prazo do processo de mediação entre as partes foi prorrogado por mais 15 dias.
Em sua nota, o governo do Estado ressaltou que as instituições que representam o Poder Público "avaliam que há perspectiva de evolução nas negociações. Por isso, elas serão estendidas".

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