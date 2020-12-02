Vale sobre acordo de Brumadinho: 'nunca estivemos tão próximos'

Com fortes chuvas em Brumadinho, bombeiros concentram buscas no rio Paraopeba Crédito: O Tempo

O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse em encontro com analistas que a mineradora está buscando costurar um acordo com forte governança e que dê segurança jurídica à companhia em relação à ação civil pública bilionária movida pelo Estado de Minas Gerais e autoridades como o Ministério Público e a Defensoria Pública.

"Não vou falar em otimismo, mas nunca estivemos tão próximos", disse em apresentação no Vale Day, encontro anual da empresa com acionistas. A próxima audiência de conciliação está marcada para o dia 9 de dezembro, em Belo Horizonte.

À frente das negociações, o consultor da Vale, Alexandre D'Ambrosio, preferiu não dar um prazo para a conclusão do acordo A ideia é que o efeito do acerto seja a extinção em cascata de quatro ações civis públicas movidas por essas autoridades contra a companhia. Por outro lado, frisou que um acordo não afeta os pleitos por indenizações individuais. "Serão discutidos caso a caso", informou.