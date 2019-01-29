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Minas Gerais

Vale nomeia executivo para liderar grupo de resposta imediata

A intenção é que o grupo intensifique a agilidade e eficiência das ações na região de Brumadinho, em Minas Gerais

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 20:44

Publicado em 

29 jan 2019 às 20:44
Rompimento da barragem de rejeitos de minério da Vale, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, nesta sexta-feira (25) Crédito: Agência F8
O executivo Cláudio Alves foi nomeado nesta terça-feira (29) pela Vale para liderar o Grupo de Resposta Imediata, que segundo a companhia vai consolidar todas as ações emergenciais, de qualquer natureza, relacionadas aos atingidos pelo rompimento, na sexta-feira passada, da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).
O comitê foi criado no dia 25 de janeiro e, conforme a Vale, Cláudio Alves já se mudou para Belo Horizonte de forma permanente. A intenção é que o grupo intensifique a agilidade e eficiência das ações na região de Brumadinho.
De acordo com a empresa, Cláudio Alves está companhia desde 1992 e ocupava há dois anos a diretoria de Pelotização e Manganês. “A Vale reforça que a prioridade máxima da empresa é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados e das comunidades locais”, conclui a nota da Vale.
A pichação da fachada do prédio onde está instalada a Vale, em Botafogo, zona sul do Rio, feita ontem (28), durante uma manifestação, foi coberta hoje à tarde com tinta branca. No prédio estão instaladas também outras empresas.

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