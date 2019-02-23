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Minas Gerais

Vale fecha acordo parcial com MPT para atender vítimas de Brumadinho

Entre os itens, está o compromisso da garantia de emprego ou pagamento de salário dos funcionários que trabalhavam no sítio de Brumadinho no dia do rompimento da barragem, até dezembro de 2019

Publicado em 

22 fev 2019 às 21:26

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 21:26

Vale fecha acordo parcial com Ministério Público do Trabalho para atender vítimas de Brumadinho Crédito: Lucas Hallel/Ascom Funai
A Vale firmou um acordo parcial com o Ministério Público do Trabalho e sindicatos de Minas Gerais nesta sexta-feira (22) referente à tragédia de Brumadinho
Entre os itens acordados, está o compromisso da garantia de emprego ou pagamento de salário dos funcionários que trabalhavam no sítio de Brumadinho no dia do rompimento da barragem, até o dia 31 de dezembro de 2019. A Vale também se compromete a somente realizar transferências ou realocações após prévia consulta e concordância do empregado.
A empresa fornecerá plano médico e atendimento psicológico aos dependentes das vítimas até que eles completem 22 anos. Com relação ao cônjuge, a obrigação será vitalícia.
Em outro ponto acertado, a Vale fornecerá auxílio creche a cada um dos filhos de trabalhadores vítimas ou desaparecidos de R$ 920 por mês até que completem três anos. A empresa também pagará auxílio educação de R$ 998 por mês para aqueles com idade superior a três anos até que completem 18. Os valores seguirão reajuste anual conforme INPC/IBGE.
"Esse novo acordo confirma o compromisso público da Vale de prestar assistência em razão do evento de forma consensual e no menor prazo possível", diz Maurício Pessoa, advogado da mineradora.

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