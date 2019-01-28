Vale e moradores de comunidade atingida fazem encontro de negociação

O diretor-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, durante entrevista coletiva, sobre rompimento de barragem em Brumadinho Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Na noite de domingo (27) foi realizado o primeiro encontro de negociação coletiva entre representantes da mineradora Vale e os moradores da comunidade Parque da Cachoeira, a área mais atingida pela lama liberada pelo rompimento das barragens de rejeito da empresa, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta (25). Cerca de 350 pessoas moravam na comunidade rural.

O encontro, com cerca de cem pessoas foi organizado pelo Ministério Público. Orientados pelo órgão, os moradores se recusaram a preencher a declaração de bens existentes nos imóveis atingidos e só fizeram o cadastro de registro de moradores.

Uma assembleia para a definição de uma lista de exigências ficou marcada para esta segunda (28). Na reunião de ontem, no entanto, já foi decidido que eles querem a montagem de uma cozinha coletiva e equipada para alimentação das 250 pessoas que permanecem no local. Destas, apenas sete disseram que querem ir para hotéis, conforme proposto pela Vale.