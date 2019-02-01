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Mortes

Vale dá auxílio-funeral a famílias de vítimas de Brumadinho

A assistência, que inclui despesas com cartório, sepultamento e auxílio em dinheiro, beneficia além dos empregados próprios da Vale, prestadores de serviço e também a comunidade

Publicado em 

01 fev 2019 às 16:40

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 16:40

Sobrevoo da área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho Crédito: Isac Nóbrega/PR
A Vale está disponibilizando assistência e auxílio funeral para as famílias das pessoas que morreram atingidas pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A assistência, que inclui despesas com cartório, sepultamento e auxílio em dinheiro, beneficia além dos empregados próprios da Vale, prestadores de serviço e também a comunidade.
Segundo nota da assessoria da Vale, a assistência funeral é feita por meio de uma empresa especializada. “A cobertura inclui procedimentos como despesas com cartório, incluindo certidão de óbito, translado de corpos, urnas, adornos, jazigos, sepultamento e afins”.
Para atender aos familiares das vítimas, a mineradora colocou uma equipe especializada de plantão no Instituto Médico Legal (IML). Quem preferir, também poderá solicitar o serviço de atendimento psicossocial nos Postos de Atendimento ou pelos canais de contato da empresa, abaixo informados.
Além da assistência, haverá o pagamento do auxílio funeral para as famílias das vítimas fatais, no valor de R$3.928,34, efetuado após identificação do beneficiário e confirmação de seus dados cadastrais e bancários.
OUTROS ATENDIMENTOS
A Vale informa também que já providenciou cerca de 10.200 itens de farmácia, e o volume de água mineral entregue já passa de 7.900 litros. A empresa também disponibiliza acomodações para a comunidade atingida. “O apoio às vítimas e seus familiares continua sendo a prioridade da empresa”, diz a nota.
Neste sentido, a mineradora deixou à disposição das vítimas e familiares, nos Postos de Atendimento (Pas), uma equipe de voluntários e profissionais, entre médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, Todas as informações estão sendo atualizadas no site da Vale.
SERVIÇO
Os Postos de Atendimento estão montados na Estação Conhecimento de Brumadinho, na sede do Ginásio Poliesportivo de Brumadinho, na Escola de Casa Branca, na Associação Comunitária Parque da Cachoeira, no Centro Comunitário Córrego do Feijão, no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte (IML – BH), no Hotel Intercity (BH) e no Hotel Go Inn BH.

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