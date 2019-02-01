Vale dá auxílio-funeral a famílias de vítimas de Brumadinho

Sobrevoo da área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho Crédito: Isac Nóbrega/PR

Vale está disponibilizando assistência e auxílio funeral para as famílias das pessoas que morreram atingidas pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho Minas Gerais . A assistência, que inclui despesas com cartório, sepultamento e auxílio em dinheiro, beneficia além dos empregados próprios da Vale, prestadores de serviço e também a comunidade.

Segundo nota da assessoria da Vale, a assistência funeral é feita por meio de uma empresa especializada. “A cobertura inclui procedimentos como despesas com cartório, incluindo certidão de óbito, translado de corpos, urnas, adornos, jazigos, sepultamento e afins”.

Para atender aos familiares das vítimas, a mineradora colocou uma equipe especializada de plantão no Instituto Médico Legal (IML) . Quem preferir, também poderá solicitar o serviço de atendimento psicossocial nos Postos de Atendimento ou pelos canais de contato da empresa, abaixo informados.

Além da assistência, haverá o pagamento do auxílio funeral para as famílias das vítimas fatais, no valor de R$3.928,34, efetuado após identificação do beneficiário e confirmação de seus dados cadastrais e bancários.

OUTROS ATENDIMENTOS

A Vale informa também que já providenciou cerca de 10.200 itens de farmácia, e o volume de água mineral entregue já passa de 7.900 litros. A empresa também disponibiliza acomodações para a comunidade atingida. “O apoio às vítimas e seus familiares continua sendo a prioridade da empresa”, diz a nota.

Neste sentido, a mineradora deixou à disposição das vítimas e familiares, nos Postos de Atendimento (Pas), uma equipe de voluntários e profissionais, entre médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, Todas as informações estão sendo atualizadas no site da Vale.

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