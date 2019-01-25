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Minas Gerais

Vale admite que rejeitos de Barragem atingiram vilarejo em Brumadinho

"A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade", diz a Vale

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 19:32

Publicado em 

25 jan 2019 às 19:32
Barragem da mineradora Vale se rompe e atinge Brumadinho Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Após o rompimento da barragem Mina de Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (25), a Vale admitiu que os rejeitos da barragem atingiram um vilarejo da cidade e que a prioridade agora é resgatar as vítimas. 
"As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade", informou a Vale.
> Bombeiros: Rompimento de barragem em Minas deixa 200 desaparecidos

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